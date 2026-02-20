ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी- अवैध आदेश के आधार पर नहीं मिल सकता समानता का लाभ

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है. यदि किसी को गलती या नियमों के विरुद्ध लाभ दे दिया गया है तो अन्य लोग उसी आधार पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते.

राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं. इसलिए नियमावली में संशोधन के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है. खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के आधार पर अन्य याचियों को भी अवसर देने का आदेश दिया गया था.

विशेष अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने तर्क दिया कि एनसीटीई की नियमावली में डीएलएड कोर्स पूरा की अधिकतम सीमा दो वर्ष है. इसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस तीन वर्ष की समय सीमा के बाद तीन बार असफल हो चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अवसर दिया. यह एनसीटीई की गाइडलाइन के विपरीत है. इसी आधार पर अन्य याचियों को अतिरिक्त अवसर का आदेश समानता के आधार पर नहीं दिया जा सकता. नकारात्मक समानता कानून में मान्य नहीं है.

एनसीटीई नियम बाध्यकारी और अनिवार्य : कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एनसीटीई के वर्ष 2014 के विनियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं. इस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम से संबंधित एनसीटीई विनियम राज्य पर पूर्णतः बाध्यकारी और अनिवार्य हैं. निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रावधान विनियमों में स्पष्ट है.

राज्य सरकार द्वारा 11 सितंबर 2021 और 19 अप्रैल 2022 को जारी कार्यकारी आदेशों के माध्यम से अतिरिक्त अवसर दिया गया था, जबकि विनियमों में समय-सीमा में कोई संशोधन नहीं किया गया था. कोर्ट ने कहा कि बिना विनियमों में संशोधन किए अतिरिक्त अवसर देना अवैध शक्ति-प्रयोग इसलिए ऐसे आदेश विधि-विरुद्ध और अमान्य हैं.

अतिरिक्त अवसर का दावा खारिज : कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता उन छात्रों के समान अतिरिक्त अवसर का दावा नहीं कर सकते जिनके नाम पूर्व आदेशों में शामिल थे. कोर्ट के अनुसार, अवैध आदेश के आधार पर समानता का दावा स्वीकार्य नहीं है. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अवमानना याचिका में राज्य द्वारा परीक्षा कराने का आदेश जारी किया गया, जिससे यह माना जाए कि राज्य ने पूर्व आदेश को स्वीकार कर लिया है.