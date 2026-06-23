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बेलगड़िया से सटे मोहली बस्ती का हाल बदहाल, स्वीकृत योजनाओं का दूसरे गांव के लोगों को मिल रहा लाभ

धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप से सटे मोहली बस्ती के लिए स्वीकृत योजना का दूसरे गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है.

DEPRIVED OF GOVERNMENT FACILITIES
मूलभूत सुविधा से वंचित मोहली बस्ती (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 3:33 PM IST

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धनबाद: बेलगड़िया टाउनशिप से महज कुछ दूरी पर स्थित मोहली बस्ती के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजारने को मजबूर हैं. करीब 500 की आबादी वाली इस बस्ती से होकर प्रतिदिन मंत्री, विधायक और कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के काफिले गुजरते हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर आज तक किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया.

ग्रामीणों के अनुसार एक ओर बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापित परिवारों को बहुमंजिला आवास, सड़क, बिजली और पानी जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं मोहली बस्ती के लोग आज भी पेयजल जैसी मूलभूत जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बस्ती के अधिकांश चापाकल सूख चुके हैं और केवल दो-तीन चापाकलों के भरोसे पूरे इलाके के लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं. पीने के पानी से लेकर घरेलू उपयोग तक के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है.

जानकारी देते स्थानीय (ईटीवी भारत)

योजना लागू करने में: ग्रामीण

स्थानीय लोगों ने विकास योजनाओं में भी अनियमितता का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पहले मोहली बस्ती के लिए लगभग 30 स्ट्रीट लाइट स्वीकृत हुई थी. लेकिन उन्हें दूसरे इलाकों में लगा दिया गया. हाल ही में करीब 4.5 लाख रुपए की लागत से मोहली बस्ती के नाम पर स्वीकृत हाई मास्ट लाइट भी पास के महतो बस्ती में स्थापित कर दिया गया. लोगों का कहना है कि हाई मास्ट पर लगे शिलापट्ट में स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो के नाम के साथ मोहली बस्ती अंकित है. जिससे स्पष्ट होता है कि योजना इसी बस्ती के लिए थी. लेकिन इसका लाभ कहीं और दे दिया गया.

Deprived of government facilities
योजना शिलापट्ट से मोहल्ले का नाम मिटाया (ईटीवी भारत)

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मूलभूत सुविधा की मांग

ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से उनके साथ विकास के नाम पर केवल वादे किए गए. जबकि जमीनी स्तर पर उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया. अब मोहल्ले के लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. ताकि उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके.

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