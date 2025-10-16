ETV Bharat / state

हेमंत सरकार का दीपावली से पहले मंईयां को तोहफा, इस तारीख खाते में पहुंचने लगेगी राशि

हेमंत सरकार राज्य की मंईयां को दिवाली गिफ्ट दे रही है. लाभुकों को मंईयां सम्मान की राशि दिवाली से पहले ही मिल जाएगी.

October 16, 2025

रांचीः मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. हेमंत सरकार ने दीपावली से पहले 51 लाख 04 हजार 168 लाभुकों को अक्टूबर माह की राशि देने का फैसला ले लिया है. सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के ट्रेजरी को राशि उपलब्ध करा दी है. निदेशालय के निदेशक विजय सिन्हा ने कहा है कि जिला स्तर पर शुक्रवार से राशि ट्रांसफर होनी शुरु हो जाएगी. कुल 1,276 करोड़ 4 लाख 20 हजार रु. जिलों को भेज दिए गये हैं.

हर त्यौहार से पहले हेमंत सरकार दे रही है तोहफा

सबसे खास बात है कि हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की किस्त को अप टू डेट कर दिया है. हर माह लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर हो रही है. इस दौरान त्यौहारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. इससे पूर्व रक्षा बंधन, करमा पूजा, दुर्गा पूजा से पहले भी किस्त जारी की गई थी. राज्य सरकार ने दीपावली में भी इस परिपाटी को जारी रखा है.

जिलावार लाभकों की संख्या

रांची 3,86,559
खूंटी 89,123
गुमला 1,52,940
सिमडेगा 88,606
लोहरदगा 91,992
लातेहार1,30,378
पूर्वी सिंहभूम 2,93,000
प.सिंहभूम 1,88,040
सरायकेला 1,50,698
दुमका 2,05,209
जामताड़ा 1,52,536
साहिबगंज 1,77,375
पाकुड़ 1,68,060
गोड्डा1,95,559
गढ़वा 2,25,829
देवघर 2,45,172
हजारीबाग 2,60,200
गिरिडीह 4,52,354
कोडरमा 1,30,273
चतरा 1,77,532
पलामू 3,50,993
धनबाद 3,57,577
बोकारो 3,34,253
रामगढ़99,910

सभी 24 जिलों में पांच जिले जहां लाभुकों की संख्या सबसे ज्यादा है. इनमें पहले स्थान पर है गिरिडीह जिला. दूसरे स्थान पर रांची, तीसरे स्थान पर धनबाद, चौथे स्थान पर पलामू और पांचवें स्थान पर बोकारो जिला है. सबसे कम लाभुकों की संख्या सिमडेगा में 88,606 है.

मंईयां सम्मान योजना
मंईयां सम्मान योजना की लाभुक
हेमंत सोरेन
