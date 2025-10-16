ETV Bharat / state

हेमंत सरकार का दीपावली से पहले मंईयां को तोहफा, इस तारीख खाते में पहुंचने लगेगी राशि

रांचीः मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. हेमंत सरकार ने दीपावली से पहले 51 लाख 04 हजार 168 लाभुकों को अक्टूबर माह की राशि देने का फैसला ले लिया है. सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के ट्रेजरी को राशि उपलब्ध करा दी है. निदेशालय के निदेशक विजय सिन्हा ने कहा है कि जिला स्तर पर शुक्रवार से राशि ट्रांसफर होनी शुरु हो जाएगी. कुल 1,276 करोड़ 4 लाख 20 हजार रु. जिलों को भेज दिए गये हैं.



हर त्यौहार से पहले हेमंत सरकार दे रही है तोहफा

सबसे खास बात है कि हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की किस्त को अप टू डेट कर दिया है. हर माह लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर हो रही है. इस दौरान त्यौहारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. इससे पूर्व रक्षा बंधन, करमा पूजा, दुर्गा पूजा से पहले भी किस्त जारी की गई थी. राज्य सरकार ने दीपावली में भी इस परिपाटी को जारी रखा है.



जिलावार लाभकों की संख्या

रांची 3,86,559 खूंटी 89,123 गुमला 1,52,940 सिमडेगा 88,606 लोहरदगा 91,992 लातेहार 1,30,378 पूर्वी सिंहभूम 2,93,000 प.सिंहभूम 1,88,040 सरायकेला 1,50,698 दुमका 2,05,209 जामताड़ा 1,52,536 साहिबगंज 1,77,375 पाकुड़ 1,68,060 गोड्डा 1,95,559 गढ़वा 2,25,829 देवघर 2,45,172 हजारीबाग 2,60,200 गिरिडीह 4,52,354 कोडरमा 1,30,273 चतरा 1,77,532 पलामू 3,50,993 धनबाद 3,57,577 बोकारो 3,34,253 रामगढ़ 99,910

सभी 24 जिलों में पांच जिले जहां लाभुकों की संख्या सबसे ज्यादा है. इनमें पहले स्थान पर है गिरिडीह जिला. दूसरे स्थान पर रांची, तीसरे स्थान पर धनबाद, चौथे स्थान पर पलामू और पांचवें स्थान पर बोकारो जिला है. सबसे कम लाभुकों की संख्या सिमडेगा में 88,606 है.