हेमंत सरकार का दीपावली से पहले मंईयां को तोहफा, इस तारीख खाते में पहुंचने लगेगी राशि
हेमंत सरकार राज्य की मंईयां को दिवाली गिफ्ट दे रही है. लाभुकों को मंईयां सम्मान की राशि दिवाली से पहले ही मिल जाएगी.
Published : October 16, 2025 at 5:30 PM IST
रांचीः मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. हेमंत सरकार ने दीपावली से पहले 51 लाख 04 हजार 168 लाभुकों को अक्टूबर माह की राशि देने का फैसला ले लिया है. सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के ट्रेजरी को राशि उपलब्ध करा दी है. निदेशालय के निदेशक विजय सिन्हा ने कहा है कि जिला स्तर पर शुक्रवार से राशि ट्रांसफर होनी शुरु हो जाएगी. कुल 1,276 करोड़ 4 लाख 20 हजार रु. जिलों को भेज दिए गये हैं.
हर त्यौहार से पहले हेमंत सरकार दे रही है तोहफा
सबसे खास बात है कि हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की किस्त को अप टू डेट कर दिया है. हर माह लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर हो रही है. इस दौरान त्यौहारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. इससे पूर्व रक्षा बंधन, करमा पूजा, दुर्गा पूजा से पहले भी किस्त जारी की गई थी. राज्य सरकार ने दीपावली में भी इस परिपाटी को जारी रखा है.
जिलावार लाभकों की संख्या
|रांची
|3,86,559
|खूंटी
|89,123
|गुमला
|1,52,940
|सिमडेगा
|88,606
|लोहरदगा
|91,992
|लातेहार
|1,30,378
|पूर्वी सिंहभूम
|2,93,000
|प.सिंहभूम
|1,88,040
|सरायकेला
|1,50,698
|दुमका
|2,05,209
|जामताड़ा
|1,52,536
|साहिबगंज
|1,77,375
|पाकुड़
|1,68,060
|गोड्डा
|1,95,559
|गढ़वा
|2,25,829
|देवघर
|2,45,172
|हजारीबाग
|2,60,200
|गिरिडीह
|4,52,354
|कोडरमा
|1,30,273
|चतरा
|1,77,532
|पलामू
|3,50,993
|धनबाद
|3,57,577
|बोकारो
|3,34,253
|रामगढ़
|99,910
सभी 24 जिलों में पांच जिले जहां लाभुकों की संख्या सबसे ज्यादा है. इनमें पहले स्थान पर है गिरिडीह जिला. दूसरे स्थान पर रांची, तीसरे स्थान पर धनबाद, चौथे स्थान पर पलामू और पांचवें स्थान पर बोकारो जिला है. सबसे कम लाभुकों की संख्या सिमडेगा में 88,606 है.
