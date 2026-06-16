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LDA की सौगात: सिर्फ 25% पेमेंट देकर 'बसंतकुंज योजना' के आवंटी पा सकेंगे अपने सपनों का आशियाना

25 फीसदी भुगतान पर मिलेगा पीएम आवास का कब्जा, 3 दिन कैम्प लगाकर किए जाएंगे अनुबंध

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LDA की सौगात (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:46 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत देने जा रहा है. अब लोग अपने घर के कुल दाम का सिर्फ 25% पैसा जमा करके अपने घर में रह सकेंगे. इससे गरीबों को किराए के मकानों में रहने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और वे अपने खुद के घर में परिवार के साथ रह सकेंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर इसके लिए प्राधिकरण भवन में 3 दिन का विशेष कैम्प लगाया जाएगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर भवन का भौतिक कब्जा देने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है. अब आवंटियों को इस योजना का लाभ देने के लिए 30 जून से 2 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण भवन के कमेटी हॉल में विशेष शिविर लगाई जाएगी. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवंटी आवेदन कर सकेंगे.

इतने आवंटियों को दिया जाएगा विकल्प
उपाध्यक्ष ने बताया कि जुलाई 2025 एवं फरवरी 2026 में हुई लॉटरी में 1822 लोगों को बसंतकुंज योजना के सेक्टर-आई में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं. हाल ही में इन आवंटियों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं. इन सभी आवंटियों को भी 25 प्रतिशत भुगतान पर भवन का कब्जा प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा.

इतनी देनी होगी मासिक किस्त
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भवन की कुल धनराशि 4,79,550 रुपये देनी होती है. इसकी 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर आवंटी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके भवन का भौतिक कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा. इसमें आवंटी को जीएसटी, अनुरक्षण शुल्क, कॉर्पस फंड समेत अन्य शुल्क भी देने होंगे, जबकि शेष धनराशि का भुगतान 7 वर्ष की 84 आसान किस्तों में करना होगा, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 5,428 रुपये की किस्त आएगी.

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