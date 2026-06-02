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गिरिडीह में राधास्वामी संगठन के कार्यालय के बाहर लटका ताला, लाभुकों ने किया हंगामा, वादाखिलाफी का आरोप

राधास्वामी संगठन पर वादाखिलाफी का आरोप लगा है. संगठन के गिरिडीह स्थित कार्यालय का शटर गिर गया है.

Radha Swami Organization in Giridih
गिरिडीह में राधास्वामी संगठन के कार्यालय के बाहर हंगामा करते लाभुक. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 3:43 PM IST

4 Min Read
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गिरिडीह: वाहन से लेकर मकान तक, विवाह से लेकर बिटिया की पढ़ाई के लिए लुभावना और आकर्षक ऑफर देने वाले राधास्वामी नामक संगठन पर वादाखिलाफी का आरोप लगा है. यह आरोप संस्था से जुड़े लाभुकों ने लगाया है. आरोप है कि संस्था द्वारा वाहन पर 60/40 और 70/30 का ऑफर दिया गया था. लोगों को 40 या 30 प्रतिशत का भुगतान करने पर पूरी गाड़ी देने का वादा किया गया था.

चूंकि वाहन देने के समय शर्तों के अनुसार 40 या 30 प्रतिशत राशि लाभुक सीधा राधास्वामी संगठन को देते थे. इसके बाद संगठन के द्वारा लाभुक के नाम पर ही बैंक या एनबीएफसी से फाइनेंस करवाया जाता फिर जो ईएमआई आती उस राशि को संगठन के द्वारा सीधा लाभुक के बैंक खाते में भेज दी जाती थी. फिर यह रकम लाभुक के बैंक खाते से कटती. ऐसा 3-4 महीनों तक होता चलता रहा. कई लाभुकों के खाते में पैसे भी आते रहे, लेकिन हाल के कुछ महीनों से लाभुकों के भुगतान में या फिर विलंब होने लगा या फिर राशि आनी बंद हो गई. ऐसे में लाभुक गिरिडीह के बनखंजो स्थित कार्यालय लगातार पहुंच रहे हैं और विरोध जता रहे हैं.

गिरिडीह में राधास्वामी संगठन से जुड़े लाभुक अपनी परेशानी साझा करते. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यालय में लटका ताला, जिला प्रभारी से भेंट नहीं

इधर, सोमवार को भी लाभुक बनखंजो कार्यालय पहुंचे थे. यहां जिला कार्यालय में ताला लटका हुआ था. वहीं संगठन के प्रभारी मुकेश सिन्हा, अनिशा सिन्हा या अन्य कर्मियों से मुलाकात नहीं हो सकी. यहां गिरिडीह विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे. कार्यालय का शटर बंद मिला. ऐसे में लोगों ने नाराजगी जाहिर की.

संगठन के दफ्तर पहुंचे लाभुकों ने बताया कि संगठन ने उनसे बड़ी रकम जमा कराकर दोपहिया वाहन लोन पर दिलवाया था. बदले में आश्वासन दिया गया था कि वाहन की मासिक किस्त संगठन की ओर से जमा की जाएगी. कुछ लोगों के अनुसार शुरुआती कुछ महीनों तक किस्तें जमा भी की गईं, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया है.

लाभुकों की पीड़ा

यहां बगोदर के पोखरिया गांव की रेखा देवी ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर संगठन में पैसे जमा किए थे और बाइक खरीदी थी. शुरुआत में कुछ किस्तें जमा हुईं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कोई भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि लगातार घर पहुंच रहे हैं और भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं. अपनी पीड़ा बताते हुए रेखा देवी भावुक हो गईं और रोने लगीं.

वहीं डुमरी निवासी सत्यनारायण कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये संगठन में जमा किए थे. उन्हें हर महीने चार हजार रुपये शैक्षणिक सहायता राशि मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक एक भी किस्त नहीं मिली. उन्होंने कहा कि बेटी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है. इसी तरह की बातें यहां पहुंचे अन्य कई लोगों ने बतायी.

Radha Swami Organization in Giridih
गिरिडीह में राधास्वामी संगठन के कार्यालय के बाहर लटका ताला. (फोटो-ईटीवी भारत)

क्या कहती हैं संगठन की जिला प्रभारी

इधर, वादाखिलाफी के आरोप पर संगठन की जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा से फोन पर बात हुई. उनका कहना है कि जिले में 5 हजार से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लिया है. हमने भी योजना का लाभ लिया है. कुछ महीने से ईएमआई को लेकर परेशानी आ रही है. संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भरोसा दिया था कि जल्द से जल्द भुगतान शुरू होगा.

चूंकि मैं संगठन में काम करती हूं तो यही भरोसा गिरिडीह के लाभुकों को दिया गया. इस बीच कुछ तकनीकी अड़चनों से भुगतान नहीं हो सका. हमलोग लगे हुए हैं. जल्द से जल्द सभी अड़चन दूर होगी और लोगों को ईएमआई मिलना शुरू हो जाएगा. संगठन का हर पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं.

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