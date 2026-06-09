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सरगुजा में हितग्राहियों को पेंशन का इंतजार, विभाग का दावा अप्रैल तक का पेंशन जारी

सरगुजा में इन दिनों पेंशन लेने वाले हितग्राही परेशान है.विभाग का दावा है पेंशन दिया जा चुका है,लेकिन हितग्राहियों के मुताबिक उन्हें नहीं मिला.

Beneficiaries await pension department claims
सरगुजा में हितग्राहियों को पेंशन का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : सरगुजा में पेंशन को लेकर हितग्राही परेशान हैं. बुजुर्ग,दिव्यांग समेत दूसरे मदों के पेंशन के लिए लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. हितग्राहियों का कहना है कि दिसंबर माह के बाद से किसी के भी खाते में पेंशन की राशि नहीं आई है.

ईटीवी भारत ने जानी वजह

ईटीवी भारत ने जब इस समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास किया तो पता चला कि पेंशन में देरी NSA स्पर्श पोर्टल के कारण हो रहा है. क्योंकि केंद्र के निर्धारित इस पोर्टल के माध्यम से ही अब केंद्र और राज्य दोनों की पेंशन योजनाओं का भुगतान होना है. अम्बिकापुर की महिला लहरी ने बताया कि उनके खाते में पेंशन आता ही नही है, बैंक जाकर पूछने पर बैंक वाले बोलते हैं पैसा नही आया है. दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की समस्या बताई है.

सरगुजा में हितग्राहियों को पेंशन का इंतजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिसम्बर तक पैसा आया है. उसके बाद नही आया. मार्च में भी चेक किए तो नहीं आया था. अभी आया होगा तो पता नही चेक नहीं किए हैं- गीता देवी, हितग्राही

जनवरी में पैसा आया था फिर नही आया, फिलहाल में देखने नही गये हैं अभी आया होगा तो नही कह सकते- बसंत सोनी,हितग्राही

विभाग का दावा हो गया पूरा भुगतान

इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीके उके ने कैमरे पर कुछ भी कहने से विभागीय असमर्थता दिखाई. लेकिन उन्होंने समस्त आंकड़े उपलब्ध कराते हुए बताया कि समाधान हो गया है. केंद्रीय योजना का अप्रैल माह तक का भुगतान कर दिया गया है.राज्य की योजनाओं का मई तक का भुगतान हो चुका है.

राज्य में कितनी पेंशन योजना ?

आपको बतादें की राज्य में कुल 6 तरह की पेंशन योजनाएं लागू हैं. जिनमें 3 योजना केंद्र की हैं और 3 राज्य की हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना ये तीन योजना केंद्र से संचालित हैं. इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री मंत्री पेंशन योजना और सामाजिक सुलभ पेंशन जैसी तीन पेंशन योजना राज्य सरकार संचालित करती है.



सरगुजा जिले में कितने हितग्राही

समाज कल्याण विभाग ने जो आंकड़े उपलब्ध कराएं हैं उसके मुताबिक सरगुजा जिले में 27 हजार 177 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के हितग्राही हैं, इसके साथ ही 4602 हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के हैं. वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना के 820 हितग्राही हैं. ये तीन योजना केंद्र से संचालित हैं.

Beneficiaries await pension department claims
विभाग का दावा अप्रैल तक का पेंशन जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसके अतिरिक्त 16246 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, 8142 मुख्यमंत्री मंत्री पेंशन योजना के और 37673 हितग्राही सामाजिक सुलभ पेंशन के हैं. ये तीन योजना राज्य सरकार की हैं. अब सभी अलग अलग तरह के पेंशन की राशि SNA-SPARSH से अलग अलग लोगों के खाते में जायेगी. लेकिन डीबीटी माध्यम एक ही होगा. बताया जा रहा कि इस सिस्टम के अपग्रेडेशन के कारण ही लोगों का पेंशन लंबित है.


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