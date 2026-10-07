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Special: पानी के लिए रोज एक किलोमीटर की जद्दोजहद, गांव में नहीं पहुंची पेयजल की व्यवस्था

ग्राफिक्स इमेज ( etv bharat )

लातेहार: सर पे हांडी, नंगे पांव, कच्ची पगडंडी और नदी की धारा से पानी को इकट्ठा करते हैं लोग. यह कहानी है लातेहार के सदर प्रखंड अंतर्गत गोदना गांव के गेठीबार टोला में रहने वाले करीब 30 आदिवासी परिवारों की, जहां पानी की एक-एक बूंद के लिए महिलाएं परेशान हैं. मोहल्ले में आज तक एक भी चापाकल नहीं लगाया गया है. ऐसे में ग्रामीण करीब एक किलोमीटर दूर स्थित नदी का पानी पर निर्भर है. गांव में पानी की समस्या के कारण यहां की महिलाएं अपने मायके वालों को भी रोज कोसती रहती हैं.