Special: पानी के लिए रोज एक किलोमीटर की जद्दोजहद, गांव में नहीं पहुंची पेयजल की व्यवस्था
लातेहार जिले के बेंदी पंचायत स्थित आदिवासी टोली की महिलाएं पीने का पानी एक किलोमीटल दूर नदी से लाने को मजबूर हैं. रिपोर्ट- राजीव कुमार.
Published : October 7, 2026 at 5:43 PM IST
लातेहार: सर पे हांडी, नंगे पांव, कच्ची पगडंडी और नदी की धारा से पानी को इकट्ठा करते हैं लोग. यह कहानी है लातेहार के सदर प्रखंड अंतर्गत गोदना गांव के गेठीबार टोला में रहने वाले करीब 30 आदिवासी परिवारों की, जहां पानी की एक-एक बूंद के लिए महिलाएं परेशान हैं. मोहल्ले में आज तक एक भी चापाकल नहीं लगाया गया है. ऐसे में ग्रामीण करीब एक किलोमीटर दूर स्थित नदी का पानी पर निर्भर है. गांव में पानी की समस्या के कारण यहां की महिलाएं अपने मायके वालों को भी रोज कोसती रहती हैं.
दूसरे मोहल्ले में लगे जलमीनार के पानी में है आयरन
दरअसल गेठीबार लातेहार सदर प्रखंड के बेंदी पंचायत अंतर्गत गोदना गांव का एक टोला है. यह पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. यह गांव आज तक विकास की रोशनी से दूर है. तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधा के अभाव के बीच सबसे अधिक परेशानी यहां पीने के पानी का है. हालांकि यहां से आधा किलोमीटर दूर दूसरे टोले में जलमीनार लगा है. लेकिन वहां पानी में काफी आयरन है. इस कारण गांव के ग्रामीण पीने का पानी के लिए पूरी तरह नदी पर निर्भर हैं.
पानी की समस्या का सबसे ज्यादा असर महिलाओं की दिनचर्या पर पड़ता है. घर के लिए पानी जुटाने की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के कंधों पर होती है. सुबह होते ही उन्हें पानी की तलाश में नदी की ओर निकलना पड़ता है. गर्मी के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती है. नदी तक पहुंचने और वहां से पानी लेकर वापस लौटने में काफी समय और मेहनत लगती है.
गांव में नहीं है किसी प्रकार की सुविधा
पानी की समस्या से परेशान गांव की महिलाओं का कहना है कि इस गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है. आज तक ना रास्ता बना है और ना ही एक भी चापानल लगा है. पानी के लिए रोजाना होने वाली मशक्कत से परेशान महिलाएं अपने मायके वालों से शिकायत करती हैं. कई महिलाएं तो अपने परिजनों को ताना देते हुए कहती हैं, कैसे गांव में विवाह करवा दिया.
कामकाजी महिलाओं को हो रही है ज्यादा परेशानी
ग्रामीण शांति देवी, कविता देवी, अंजू देवी आदि महिलाओं ने बताया कि उन्हें पानी के लिए घोर परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार तो ऐसा होता है कि घर में मेहमान के आने के बाद उन्हें पानी पिलाने के लिए पानी लाने नदी जाना पड़ता है. महिलाओं ने बताया कि यहां के अधिकांश महिलाएं मजदूरी करती हैं. सुबह नदी से पानी लाकर खाना बनाना और फिर शाम को वापस नदी जाकर पानी लाना सबसे बड़ी परेशानी है. यदि टोले में एक-दो चापाकल भी लगा दिए जाएं तो उनकी बड़ी समस्या दूर हो सकती है.
मुखिया ने कहा करेंगे पानी की व्यवस्था
इधर इस संबंध में मुखिया रामदयाल उरांव ने कहा कि गांव में पानी की समस्या की जानकारी उन्हें है. बरसात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद यहां उत्पन्न पानी की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे.
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