बेमेतरा सड़क हादसा : साहू समाज का पूर्व विधायक को लेकर गुस्सा,आशीष छाबड़ा के खिलाफ पास किया निंदा प्रस्ताव

पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें साहू समाज के किसी भी कार्यक्रम में अतिथि नहीं बनाए जाने के संदर्भ में फैसला लिया गया है. बैठक में मृतक के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई - नारद साहू, संरक्षक जिला साहू समाज

आशीष छाबड़ा के खिलाफ समाज में गुस्सा : साहू समाज ने बैठक में ये मुद्दा उठा कि वाहन दुर्घटना में मृतक जीवन साहू को संवेदना व्यक्त करने के लिए सर्व समाज के नगर बंद का आह्वान किया था. जिसमें पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने सहयोग नहीं किया. वहीं मृतक के घर संवेदना व्यक्त करने भी नहीं गए. साथ ही सड़क हादसा करने वाले आरोपी को अप्रत्यक्ष सहयोग करते हुए रिश्तेदारी निभाई. जिससे समाज में नाराजगी है.

बेमेतरा: बेमेतरा शहर में 26 अक्टूबर को मेहर सलूजा की तेज रफ्तार कार से साहू समाज के युवा जीवन साहू की मौत हुई थी.इस हादसे में 8 लोग घायल भी हुए हैं.जिसे लेकर बुधवार रात साहू समाज की बैठक हुई. जिसमें मृतक को श्रद्धांजलि दी गई. इस सामाजिक बैठक में दो बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव मृतक युवक के परिजन को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग शासन से किया जाना है. वहीं दूसरा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. जिसमें बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा को साहू समाज के किसी भी बैठक में अतिथि नहीं बनाए जाने का फैसला किया गया है.









जिला साहू समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन : बेमेतरा जिला साहू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बीती रात बैठक के बाद बेमेतरा के एसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू से मुलाकात की. जहां 26 अक्टूबर को सड़क हादसे में साहू समाज के युवक की हुई मौत के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया. शासन से मृतक जीवन राम साहू ग्राम बगौद के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और परिवार के 1 व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की मांग की गई.साथ ही आरोपी के परिजन ने नगरवासियों के विरोध में जो शिकायत की है,उसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

क्या है पूरा मामला : घटना रविवार रात की है जब अनियंत्रित डिफेंडर वाहन ने शहर के अलग अलग इलाकों में 5 वाहनों को ठोकर मारी. जिसमें से 1 व्यक्ति की मौत हो गई. 8 लोग घायल हुए. 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया. घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर का घेराव कर तोड़फोड़ की, आंशिक शहर बंद का आह्वान किया गया. बेमेतरा शहर छावनी में बदल गया. पीड़ितों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे.

सोमवार को भीखम राम साहू उम्र 27 साल ग्राम बगौद थाना चंदनू जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया. रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को गाड़ी नंबर CG 07 CA 7581 में ग्राम बैजलपुर से ग्राम बगौद छट्ठी कार्यक्रम से वापस आते समय रात करीब 8 बजे हादसा हुआ. बेमेतरा से दुर्ग रोड पर डिफेंडर वाहन क्रमांक CG 25 P 9988 का चालक मेहर सिंह सलूजा उर्फ क्रिश ने अनियंत्रित वाहन चलाया. इस दौरान पिकअप को पीछे से टक्कर मारी जिससे गाड़ी में सवार जीवन राम साहू की मौत हो गई. 8 लोग घायल हुए.

