बेमेतरा में कार और बाइक की भीषण टक्कर, 5 साल के बच्चे समेत 4 लोग घायल, 2 रायपुर रेफर
जिले के ग्राम गुनरबोड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, बाइक में सवार थे 3 युवक और एक बच्चा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 8:09 PM IST
बेमेतरा: जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में एक 5 साल के बच्चे सहित कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
सभी घायल बाइक सवार थे
यह दुर्घटना बेमेतरा जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम गुनरबोड के पास हुई है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
राहगीरों ने की मदद
कोतवाली थाना से मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी चार लोग ग्राम ढोकला के निवासी हैं. मोटरसाइकिल पर तीन युवक और एक मासूम बच्चा सवार थे. घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाई. उन्होंने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.
2 लोग रायपुर रेफर
राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत बेमेतरा जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने दो घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रायपुर के लिए रेफर कर दिया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और कार चालक के खिलाफ आगे की वैधानिक जांच शुरू कर दी है.
घायलों की पहचान
- कुश डेहरे (उम्र 5 वर्ष): स्थिति अत्यंत नाजुक, प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है.
- प्रवीण डेहरे: स्थिति गंभीर, बेहतर इलाज के लिए तत्काल रायपुर रेफर किया गया है.
- सागर सोनकेवरे: बेमेतरा जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.
- आकाश धृतलहरे: बेमेतरा जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.