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बेमेतरा में कार और बाइक की भीषण टक्कर, 5 साल के बच्चे समेत 4 लोग घायल, 2 रायपुर रेफर

बेमेतरा: जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में एक 5 साल के बच्चे सहित कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

यह दुर्घटना बेमेतरा जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम गुनरबोड के पास हुई है. स्थानीय पुलिस के अनुसार, एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

5 साल के बच्चे समेत 4 लोग घायल, 2 रायपुर रेफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहगीरों ने की मदद

कोतवाली थाना से मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुए सभी चार लोग ग्राम ढोकला के निवासी हैं. मोटरसाइकिल पर तीन युवक और एक मासूम बच्चा सवार थे. घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाई. उन्होंने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

2 लोग रायपुर रेफर

राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत बेमेतरा जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने दो घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रायपुर के लिए रेफर कर दिया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और कार चालक के खिलाफ आगे की वैधानिक जांच शुरू कर दी है.

घायलों की पहचान