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अत्यधिक बिल से परेशान ग्रामीणों ने बेमेतरा बिजली ऑफिस का किया घेराव, कहा- स्मार्ट मीटर के बाद 60-65 हजार तक भी आया बिल

अत्यधिक बिल से परेशान ग्रामीणों ने बेमेतरा बिजली ऑफिस का किया घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा: जिले में लगाए जा रहे नए स्मार्ट मीटर को लेकर फिर विवाद की स्थिति बन रही है. अत्यधिक और मनमाने बिजली बिल से परेशान ग्राम रजकुडी के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकजुट होकर बेमेतरा के विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने विभाग के संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर की रीडिंग में आ रही गड़बड़ियों और भारी-भरकम बिजली बिलों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है.

बेमेतरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) एक महीने में आया कई गुना ज्यादा बिल, गरीब कैसे भरेगा? बेमेतरा में संभागीय दफ्तर का घेराव करने पहुंचे रजकुडी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि जब से उनके घरों में पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि वे सामान्य रूप से केवल पंखे, एलईडी बल्ब और टीवी जैसी बुनियादी चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं. इसके बावजूद उनका मासिक बिल कई गुना बढ़कर हजारों में आ रहा है.