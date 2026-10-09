अत्यधिक बिल से परेशान ग्रामीणों ने बेमेतरा बिजली ऑफिस का किया घेराव, कहा- स्मार्ट मीटर के बाद 60-65 हजार तक भी आया बिल
बेमेतरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, बोले- एक महीने में आया कई गुना ज्यादा बिल, गरीब कैसे भरेगा?
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 6:38 PM IST
बेमेतरा: जिले में लगाए जा रहे नए स्मार्ट मीटर को लेकर फिर विवाद की स्थिति बन रही है. अत्यधिक और मनमाने बिजली बिल से परेशान ग्राम रजकुडी के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकजुट होकर बेमेतरा के विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने विभाग के संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर की रीडिंग में आ रही गड़बड़ियों और भारी-भरकम बिजली बिलों के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है.
एक महीने में आया कई गुना ज्यादा बिल, गरीब कैसे भरेगा?
बेमेतरा में संभागीय दफ्तर का घेराव करने पहुंचे रजकुडी गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि जब से उनके घरों में पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि वे सामान्य रूप से केवल पंखे, एलईडी बल्ब और टीवी जैसी बुनियादी चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं. इसके बावजूद उनका मासिक बिल कई गुना बढ़कर हजारों में आ रहा है.
कहीं तो 60 हजार से ज्यादा बिल आने की शिकायत
ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए यह बिल चुकाना नामुमकिन है. इस मनमानी व्यवस्था के कारण उनका घरेलू बजट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है. ग्रामीणों ने यह कहा कि पूर्व में उनके बिल 200 300 रुपए आते थे अब एक ग्रामीण के घर 65 हजार और एक के पास 45 हजार तक का बिल आया है.
ग्रामीणों ने ज्ञापन में की ये प्रमुख मांगें
- विद्युत बिलों की तत्काल री-चेकिंग: रजपुरी गांव के जिन उपभोक्ताओं के बिलों में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है, उनके बिलों की दोबारा जांच की जाए.
- स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच: मीटरों की तेज गति और सॉफ्टवेयर की पारदर्शिता की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.
- कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी: यदि समय रहते इन त्रुटिपूर्ण बिलों में सुधार नहीं किया गया, तो विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
विभाग ने दिया जांच का आश्वासन
ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए बिजली दफ्तर के संबंधित अधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि जिन भी घरों में अत्यधिक या संदिग्ध बिल आने की शिकायत है, वहां के मीटरों की तकनीकी जांच कराई जाएगी और रीडिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर बिलों में आवश्यक सुधार किया जाएगा.