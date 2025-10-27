ETV Bharat / state

बेमेतरा छावनी में तब्दील, युवक की मौत के बाद साहू समाज आक्रोशित

बेमेतरा एक्सीडेंट के बाद बवाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बेमेतरा शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार ने मारी एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर: कार चालक ने शहर के अंदर एक के बाद एक करके पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमे बाइक, स्कूटी, कार सहित 1 पिकअप शामिल है. डिफेंडर की चपेट में आने से 1 युवक जीवन साहू उम्र 29 वर्ष की मौके पर मौत हो गई. 8 अन्य लोग घायल है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि देर रात 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है.

बेमेतरा: रविवार रात डिफेंडर कार की चपेट में आने से 29 वर्षीय जीवन साहू की मौत के बाद शहर में मातम के साथ ही आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. बीती रात लोगों के हंगामे को देखते हुए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

साहू समाज आक्रोशित (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहर के रसूखदार का बेटा चला रहा था कार: घटना के बाद आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने कार मालिक जो शहर के थोक कपड़ा व्यापारी है, बंटी मालक सिंह के घर का घेराव कर दिया. घर के बाहर आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया. जिससे घर के खिड़की के कांच टूट गए. घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. देर रात एसपी भी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.

बेमेतरा शहर में सन्नाटा (ETV Bharat Chhattisgarh)

देर रात 3 बजे आक्रोशित लोगों ने बेमेतरा सिटी कोतवाली पहुंच कर जबरदस्त विरोध जताया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. देर रात युवक का शव घड़ी चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया. नाराज लोगों ने बेमेतरा बंद का भी आह्वान किया. आज वाहन चालक के खिलाफ लोगों के आक्रोश को देखते हुए शहर में बड़ी तादात में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. शहर में बंद का आंशिक असर भी देखने को मिला है. मुख्य सदर बाजार में दुकानें बंद है. जानकारी मिली है कि कार चालक नाबालिग है जो नशे में गाड़ी चला रहा था.

शहर में जगह जगह पुलिस और फोर्स तैनात (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार से कुचलने से युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश (ETV Bharat Chhattisgarh)

देर रात बेमेतरा एसपी का बयान:

आरोपी ने कई एक्सीडेंट एक साथ किया है. मामले में कड़ी एफआईआर की जाएगी. यदि कार चालक नाबालिग है तो उनके अभिभावक पर कार्रवाई होगी- रामकृष्ण साहू, एसपी बेमेतरा

बेमेतरा शहर छावनी में तब्दील (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क हादसे में घायलों के नाम: