बेमेतरा छावनी में तब्दील, युवक की मौत के बाद साहू समाज आक्रोशित
बेमेतरा शहर के चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. आंशिक बंद का भी असर देखने को मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2025 at 12:22 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 12:46 PM IST
बेमेतरा: रविवार रात डिफेंडर कार की चपेट में आने से 29 वर्षीय जीवन साहू की मौत के बाद शहर में मातम के साथ ही आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. बीती रात लोगों के हंगामे को देखते हुए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
कार ने मारी एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर: कार चालक ने शहर के अंदर एक के बाद एक करके पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमे बाइक, स्कूटी, कार सहित 1 पिकअप शामिल है. डिफेंडर की चपेट में आने से 1 युवक जीवन साहू उम्र 29 वर्ष की मौके पर मौत हो गई. 8 अन्य लोग घायल है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि देर रात 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है.
शहर के रसूखदार का बेटा चला रहा था कार: घटना के बाद आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने कार मालिक जो शहर के थोक कपड़ा व्यापारी है, बंटी मालक सिंह के घर का घेराव कर दिया. घर के बाहर आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया. जिससे घर के खिड़की के कांच टूट गए. घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची. देर रात एसपी भी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.
देर रात 3 बजे आक्रोशित लोगों ने बेमेतरा सिटी कोतवाली पहुंच कर जबरदस्त विरोध जताया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. देर रात युवक का शव घड़ी चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया. नाराज लोगों ने बेमेतरा बंद का भी आह्वान किया. आज वाहन चालक के खिलाफ लोगों के आक्रोश को देखते हुए शहर में बड़ी तादात में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. शहर में बंद का आंशिक असर भी देखने को मिला है. मुख्य सदर बाजार में दुकानें बंद है. जानकारी मिली है कि कार चालक नाबालिग है जो नशे में गाड़ी चला रहा था.
देर रात बेमेतरा एसपी का बयान:
आरोपी ने कई एक्सीडेंट एक साथ किया है. मामले में कड़ी एफआईआर की जाएगी. यदि कार चालक नाबालिग है तो उनके अभिभावक पर कार्रवाई होगी- रामकृष्ण साहू, एसपी बेमेतरा
सड़क हादसे में घायलों के नाम:
- कविता साहू, 19 वर्ष
- सुशीला साहू, 50 वर्ष
- माखन साहू, उम्र 70 वर्ष, रायपुर रेफर
- दीपेश साहू, उम्र 15 वर्ष, रायपुर रेफर
- हिमांशी साहू, 8 वर्ष
- रेवती साहू 48 वर्ष
- शेष नारायण सिंह, 60 वर्ष
- टिकेश्वर साहू, उम्र 25 वर्ष