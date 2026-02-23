ETV Bharat / state

बेमेतरा में मुक्तिधाम के पास शराब दुकान खोलने का विरोध, आदिवासी समाज के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट

बेमेतरा में मुक्तिधाम के पास शराब दुकान खोलने का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुक्तिधाम के पास शराब दुकान खोलने का आदिवासी समाज विरोध कर रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेमेतरा: मुक्तिधाम के पास शराब दुकान खोलने का आदिवासी समाज विरोध कर रहा है. जिले के थानखम्हारिया क्षेत्र के आदिवासी गोंड समाज के लोग सोमवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं. नगर पंचायत के अध्यक्ष पर भी मनमानी का आरोप लगाया.

मुक्तिधाम को बताया आस्था का केंद्र

समाज के लोगों ने कहा कि उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया मठ और मुक्तिधाम उनकी आस्था और परंपरा का प्रतीक है. वहां किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लोगों का आरोप है कि पहले मुक्तिधाम की जमीन पर मिट्टी डालकर सड़क बना दी गई और अब उसके पास सरकारी शराब दुकान खोली जा रही है.

शराब भट्टी नहीं खुलनी चाहिए. पूर्वजो का जो मुक्तिधाम बनाया गया था उसको भी मिट्टी डालकर उस पर रोड बना दिया है. हमारे पूर्वजों की जगह तो कम से कम छोड़ दो- बलराम ध्रुव, स्थानीय

बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे समाज के लोग, शराब दुकान खोलने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वार्ड 7 और 9 में भी विरोध

आदिवासी समाज के लोगों ने वार्ड 7 और 9 में शराब दुकान खोलने का भी विरोध जताया. उनका कहना है कि इससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत होंगी. समाज के वरिष्ठ सदस्य बलराम ध्रुव ने कहा कि मुक्तिधाम को यथावत रखा जाए और उसके पास शराब दुकान न खोली जाए.

सरकारी जमीन बताकर पहले सड़क बनाई गई और अब शराब दुकान खोली जा रही है, जो गलत है- पंचबाई ध्रुव

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि थान खम्हरिया के कुछ लोग आए थे. लोगों की बात सुनी गई है. इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थे. कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आपसी बातचीत से समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा.