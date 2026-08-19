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स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

​स्कूल के शिक्षक रामेश्वर बंजारे ने बताया कि रोज की तरह मध्याह्न भोजन में चावल, सब्जी और दाल बनाई गई थी. बच्चों को खाना परोसने से पहले उसकी जांच की जाती है. रसोइया सावन मानिकपुरी ने भोजन चखा था. उस समय किसी तरह की दुर्गंध नहीं आई थी.

बेमेतरा : स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में मिड डे मील के दौरान चावल से गंध आने पर हड़कंप मच गया. सातवीं कक्षा के कुछ बच्चों ने चावल से फिनाइल की गंध आने की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. प्रभावित बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी की स्थिति सामान्य और पूरी तरह स्वस्थ बताई है.

रामेश्वर बंजारे ने बताया कि रोज की तरह छठवीं कक्षा के बच्चों ने पहले भोजन किया. करीब 26 थालियों में खाना लिया और खाया भी. इसके बाद जब सातवीं कक्षा के बच्चों की बारी आई, तो उन्होंने चावल से अजीब सी गंध आने की बात कही.

बच्चों ने बताया कि चावल में फिनाइल गोली जैसी गंध आ रही है. रसोइया को दोबारा पूछा गया तो बोली डामर गोली की दुर्गंध आ रही है. फिर बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया-रामेश्वर बंजारे, शिक्षक

कैसे फैली गंध ?

​शिक्षक रामेश्वर बंजारे ने बताया कि इस घटना के बाद जब उन्होंने पड़ताल की, तो पता चला कि स्कूल में चावल की एक नई बोरी मध्याह्न भोजन प्रभारी के निर्देश पर खुलवाई गई थी. कक्षा में मौजूद एक डेढ़ साल की छोटी बच्ची, जो एक अन्य कर्मचारी के साथ स्कूल आती है, उसने खेलते-खेलते शायद चावल की बोरी में कोई सामग्री या टुकड़ा ( डामर गोली ) गिराई होगी, जिसके संपर्क में आने से चावल से गंध आने लगी.

बच्चों में पेट दर्द की शिकायत नहीं मिली थी. ऐहतिहात के तौर पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया-अभय जायसवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा

सभी बच्चे स्वस्थ, डॉक्टरों ने दी क्लीन चिट

​घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन सतर्क हो गया. शिक्षक ने तुरंत एहतियात बरतते हुए उन 26 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जिन्होंने खाना लिया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने सभी बच्चों का चेकअप किया. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और घबराने की कोई बात नहीं है।