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बेमेतरा के बेरला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाई मिठाई

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाई मिठाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा के बेरला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में उत्सव के रूप में शाला प्रवेशोत्सव जगह-जगह मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के बेरला में भी जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिला के प्रभारी मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्कूलों में स्वागत किया गया.

स्कूल में नेवता भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल, प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, साजा विधायक ईश्वर साहू और बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू मौजूद रहे.

उपमुख्यमंत्री ने पुस्तक का किया वितरण

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इस जिला स्तरीय उत्सव में न केवल नए बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया, बल्कि जिले के होनहारों की हौसला अफजाई भी की गई. कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही बच्चों को शैक्षणिक सत्र के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां भी वितरित की गईं.

बेमेतरा जिले के बेरला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर दे रही जोर: उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. चाहे वह शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हो या फिर स्कूलों में नियमित पैरेंट-टीचर मीटिंग का आयोजन, हम हर स्तर पर सुधार कर रहे हैं.

सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य में 'ड्रॉपआउट रेट' (स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या) को कम करना है. सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे और उच्च शिक्षा तक अपनी पढ़ाई को जारी रखे.- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

बेमेतरा जिले के बेरला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के समापन पर उपमुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले के सभी छात्र-छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर बधाई दी. उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चे ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं और उन्हें एक बेहतर शैक्षणिक माहौल देना सरकार की पहली प्राथमिकता है.