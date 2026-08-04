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बेमेतरा में चोर गैंग का पर्दाफाश, 41 केस वाला शातिर भी गिरफ्तार

मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 सिंघौरी का है. पुलिस ने बताया कि 21 और 22 जुलाई की दरम्यानी रात 2:42 से 2:53 बजे के बीच चोरों ने पवन शाह के घर को निशाना बनाया. आरोपियों ने घर के दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर घुसकर आलमारी में रखे सोने-चांदी के पुराने जेवरात और करीब एक लाख रुपये नकद पार कर दिए. चोरी गए सामान और नकदी की कुल कीमत करीब 5.60 लाख रुपये थी.

इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से कई के खिलाफ पहले से ही चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी अजय कुमार जैन के खिलाफ करीब 41 आपराधिक मामले, जबकि राजेश निषाद के खिलाफ करीब 33 मामले दर्ज हैं।

बेमेतरा: घर की कुंडी तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी उड़ाने वाले पांच आरोपियों को बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टीवी, चोरी में इस्तेमाल सामान और गोल्ड लोन से जुड़े दस्तावेज समेत करीब 13 लाख 70 हजार रुपये का माल बरामद किया गया है.

बेमेतरा में चोरी का खुलासा करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

चोरी का माल बेचकर पैसे बांटे, फिर गोल्ड लोन तक पहुंचा मामला

पूछताछ में पुलिस को चोरी के बाद माल को ठिकाने लगाने की पूरी कड़ी मिली. पुलिस ने बताया कि चोरी के नगद रुपये आरोपियों ने आपस में बांटे. जांच में सामने आया कि अजय कुमार जैन ने अपनी पत्नी दिव्या बाई सांखला (जैन) के साथ मिलकर चोरी के सोने के कंगन और चैन को राजनांदगांव के ज्वेलर्स के पास करीब 2 लाख रुपये में बेच दिया.

वहीं चोरी के अन्य जेवरात को ESAF Small Finance Bank में गिरवी रखकर 4.75 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया गया. पुलिस ने बैंक से गोल्ड प्लेज कार्ड और संबंधित दस्तावेज हासिल किए और गिरवी रखे गए जेवरात भी बरामद किए.

ज्वेलर्स तक पहुंची पुलिस, चोरी के जेवर भी बरामद

पुलिस ने चोरी के जेवर खरीदने के मामले में कोचर ज्वेलर्स के संचालक आदित्य जैन को भी गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक उसके कब्जे से चोरी का एक जोड़ी सोने का कंगन और एक सोने की चेन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये है, बरामद की गई. वहीं बैंक से चोरी का रानी हार, सोने की अंगूठी और एक जोड़ी टॉप्स सहित करीब 8.25 लाख रुपये कीमत के जेवर बरामद किए गए. पुलिस ने कुल 13.70 लाख का सामान बरामद किया है.

शातिर आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि आरोपी अजय कुमार जैन के खिलाफ राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, जुआ और मारपीट के करीब 41 मामले दर्ज हैं. वहीं राजेश निषाद के खिलाफ चोरी और नकबजनी के करीब 33 मामले, मोहम्मद सुमोन खान के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के करीब 7 मामले, जबकि दिव्या बाई सांखला (जैन) के खिलाफ चोरी और नकबजनी के करीब 11 मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.