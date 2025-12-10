ETV Bharat / state

सदर बाजार से हटाया गया अतिक्रमण,बेमेतरा नगर पालिका टीम की कार्रवाई

बेमेतरा: बेमेतरा नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सदर बाजार शीतला मंदिर रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के पहले दिन सड़क के दोनों किनारों में व्यापारियों के लिए सामान रखने के लिए जगह चयनित की गई है. व्यापारियों से सड़क किनारे सामान नहीं निकालने अपील की गई है. साथ ही दुकान के आगे सामान निकालने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी व्यापारियों को मिली है.





10 फीट बाहर सामान निकालते हैं व्यापारी

गौरतलब है कि बेमेतरा शहर के सदर बाजार में शीतला मंदिर मार्ग में व्यापारी लगातार मनमानी कर रहे थे. हालत ये हैं कि सड़क में दो वाहन एक साथ नहीं गुजर पा रहे हैं. इसकी वजह से ट्रैफिक समस्या से राहगीरों को गुजरना पड़ता है. आपसी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में व्यापारियों ने दुकान के आगे 10 से 12 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था. अतिक्रमण को हटाने की मांग कई बार हुई,इसके बाद नगर पालिका की नींद टूटी और मौके पर कार्रवाई की गई. नगर पालिका प्रबंधन ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि सामान सड़क पर ज्यादा ना निकाले अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

सदर बाजार से हटाया गया अतिक्रमण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज हमने व्यापारियों से निवेदन किया है कि शहर को सुव्यवस्तित करने के लिए आप सभी योगदान दें. सड़क पर अतिक्रमण ना करें,इससे यातायात बाधित होता है- विजय सिन्हा, नगर पालिका अध्यक्ष

पालिका तोडू दस्ता के पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप