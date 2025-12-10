सदर बाजार से हटाया गया अतिक्रमण,बेमेतरा नगर पालिका टीम की कार्रवाई
बेमेतरा सदर बाजार में नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचा.
बेमेतरा: बेमेतरा नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सदर बाजार शीतला मंदिर रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. कार्रवाई के पहले दिन सड़क के दोनों किनारों में व्यापारियों के लिए सामान रखने के लिए जगह चयनित की गई है. व्यापारियों से सड़क किनारे सामान नहीं निकालने अपील की गई है. साथ ही दुकान के आगे सामान निकालने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी व्यापारियों को मिली है.
10 फीट बाहर सामान निकालते हैं व्यापारी
गौरतलब है कि बेमेतरा शहर के सदर बाजार में शीतला मंदिर मार्ग में व्यापारी लगातार मनमानी कर रहे थे. हालत ये हैं कि सड़क में दो वाहन एक साथ नहीं गुजर पा रहे हैं. इसकी वजह से ट्रैफिक समस्या से राहगीरों को गुजरना पड़ता है. आपसी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में व्यापारियों ने दुकान के आगे 10 से 12 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था. अतिक्रमण को हटाने की मांग कई बार हुई,इसके बाद नगर पालिका की नींद टूटी और मौके पर कार्रवाई की गई. नगर पालिका प्रबंधन ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि सामान सड़क पर ज्यादा ना निकाले अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
आज हमने व्यापारियों से निवेदन किया है कि शहर को सुव्यवस्तित करने के लिए आप सभी योगदान दें. सड़क पर अतिक्रमण ना करें,इससे यातायात बाधित होता है- विजय सिन्हा, नगर पालिका अध्यक्ष
पालिका तोडू दस्ता के पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप
बेमेतरा के सबसे व्यस्ततम सदर बाजार के शीतला मंदिर मार्ग में जब नगर पालिका का तोडू दस्ता पहुंचा तो व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला. व्यापारी दुकान से बाहर आकर अपने सामान बाहर से अंदर करते दिखाई दिए. वहीं पालिका प्रबंधन ने व्यापारियों के सामान निकालने के तीन फीट का दायरा तय कर दिया है. उल्लंघन करने पर 11 हजार के अर्थदंड और कार्रवाई करने की बात कही गई है.
व्यापारियों के दुकान के पास हमने सामान निकालने के लिए जगह को चिन्हित कर दिया है.इसके आगे यदि कोई भी दुकानदार अपने सामान को बाहर निकालता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी- नरेश वर्मा, सीएमओ,नगर पालिका
पार्किंग ने भी व्यापारियों ने किया अतिक्रमण
आपको बता दें कि बाजार में केवल एक ही पार्किंग स्थल है, जहां वर्तमान में व्यापारियों ने कब्जा जमा रखा है. इस जगह का भी नगर पालिका प्रबंधन ने निरीक्षण किया है . व्यापारियों को पार्किंग क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा गया है. करीब 2 वर्ष पहले तत्कालीन SDM सुरुचि सिंह की अगुआई इसी तरह की कार्रवाई की गई है. इसके बाद व्यापारियों ने फिर से सड़क किनारे सामान फैलाया, जिसे लेकर यातायात प्रभावित हो रहा था. वहीं अब एक बार फिर नगर पालिका प्रबंधन ने पुलिस की मौजूदगी में व्यापारियों को सामान नहीं निकालने की समझाईश दी है.
