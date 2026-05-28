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सामूहिक कन्या विवाह में बेमेतरा विधायक भी लेंगे सात फेरे, MLA बनेंगे दूल्हा तो मंत्रिमंडल बनेगा बाराती

सामूहिक कन्या विवाह में बेमेतरा विधायक भी लेंगे सात फेरे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा में होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में बेमेतरा के ही विधायक दीपेश साहू परिणय सूत्र में बंधेंगे, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है. विवाह समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी शामिल होंगे.

बेमेतरा: जिले के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में 31 मई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है. खास बात यह है कि इस सामूहिक विवाह में एक विधायक भी शादी कर दांपत्य जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं. सामूहिक विवाह में कुल 24 जोड़े शादी करेंगे.

बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में शादी करेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधि खुद अपना रहे योजना

बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि शासकीय योजना तभी सफल होती है जब एक जनप्रतिनिधि स्वयं इसे अपनाकर समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करे.

मैं समाज को सादगी का संदेश देना चाहता हूं इसीलिए सामाजिक कार्यक्रम में विवाह का निर्णय लिया हूं- दीपेश साहू, विधायक

विधायक बनेंगे दूल्हा, बाराती होंगे मंत्री

विधायक की शादी ने इस समारोह को रोचक बना दिया है प्रदेश में यह पहली बार होगा जब किसी विधायक ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सात फेरे लेने का फैसला लिया हो. मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के अलावा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव और महिला-बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कैबिनेट के कई मंत्री भी आयोजन में शामिल होंगे.

विधायक ने खुद तैयारियों का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने खुद तैयारियों का जायजा लिया

बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से भी कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है. विधायक दीपेश साहू खुद शादी की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं. वहीं विवाह समारोह होने के कारण उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है,

विधायक की पहल की हो रही सराहना

दीपेश साहू के इस निर्णय से जिले और पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में सकारात्मक चर्चाएं और सराहना शुरू हो गई हैं. कोई मौजूदा विधायक वीआईपी संस्कृति को छोड़कर इस शासकीय योजना के तहत आम जनता के साथ सामूहिक विवाह के बंधन में बंधेगा जिससे फिजूलखर्च पर भी रोक लगेगी.