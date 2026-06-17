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देवर ने भाभी और भतीजी की पीट पीटकर की हत्या

बेमेतरा के दाढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम घोरेघाट की घटना है. देवर इस कदर हैवान बन गया कि उसने रिश्तों का कत्ल कर दिया.

BEMETARA CRIME
बेमेतरा डबल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
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बेमेतरा: बेमेतरा जिले से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और खून के रिश्तों को तार-तार कर दिया है. एक ऐसा घर, जहां खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां आज चीख-पुकार और मातम का सन्नाटा पसरा है. ​मामला दाढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम घोरेघाट का है, जहां मामूली घरेलू कलह में एक देवर इस कदर हैवान बन गया कि उसने अपनी ही भाभी और भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी. गुस्से की एक सनक ने हंसते-खेलते परिवार को श्मशान बना दिया है. आरोपी हेमलाल अडिल 10 वर्ष पहले अपनी मां को भी मौत के घाट उतार चुका है.

घरेलू विवाद बना हत्या का कारण

ग्राम घोरेघाट में रहने वाले इस परिवार के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था. मंगलवार को अचानक यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी हेमलाल आडिल ने घर में रखे बांस के डंडे से अपनी 50 वर्षीय भाभी कुमारी बाई और 18 वर्षीय भतीजी शकुंतला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना घातक था कि दोनों ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया.

बेमेतरा डबल मर्डर की पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक ही घर में दो लोगों की हत्या की खबर जैसे ही फैली, पूरे घोरेघाट गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर दाढ़ी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भागने की फिराक में लगे मुख्य आरोपी हेमलाल आडिल को चारों तरफ से घेरकर अपनी कस्टडी में ले लिया. घटना के बाद स्थानीय पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक और क्राइम सीन एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. घटनास्थल को सील कर बारीकी से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. शवों को पंचनामा बनाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

Bemetara double murder
बेमेतरा पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी अभिरक्षा में जांच पड़ताल जारी

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बेमेतरा के एसडीओपी भूषण एक्का ने बताया कि दोहरे हत्याकांड की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पारिवारिक और घरेलू विवाद के चलते आरोपी हेमलाल आडिल ने अपनी ही भाभी और मासूम भतीजी पर डंडे से घातक हमला किया, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. आरोपी पुलिस की कस्टडी में है. जांच की जा रही है.

Bemetara double murder
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