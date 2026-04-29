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छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा, मजदूर की बेटी ओमनी वर्मा बनी टॉपर, मेरिट लिस्ट में हासिल किया दूसरा स्थान

छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेमेतरा के एक मजदूर की बेटी ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है.

Daughter of Bemetara Tops CG Board
बेमेतरा की बेटी सीजी बोर्ड में टॉपर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 7:40 PM IST

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बेमेतरा : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए. कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेमेतरा की बेटी ओमनी वर्मा प्रदेश की मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस तरह उन्होंने बेमेतरा जिले का नाम रोशन किया है. रिजल्ट में दूसरे स्थान पाने को लेकर ओमनी वर्मा के परिजनों में खुशी की लहर है. लोग ओमनी के घर जाकर उन्हें बधाई दे रहे है.

ओमनी वर्मा बनी सेकेंड टॉपर

ओमनी वर्मा 12वीं बोर्ड में 98.20 प्रतिशत के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही. वहीं बलौदाबाजार जिले के जिज्ञासु वर्मा 98.60 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं. बारहवीं बोर्ड परीक्षा में बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा ओमनी वर्मा का नाम सामने आने के बाद बेमेतरा जिला भर में खुशी की लहर है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. शहर की पार्षद नीतू कोठारी और संस्था के गुरुजन उनके निवास पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

ओमनी वर्मा ने सफलता के राज खोले (ETV BHARAT)

सीए बनना ओमनी वर्मा का लक्ष्य

ओमनी वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कक्षा 11 से ही उन्होंने लक्ष्य बना लिया था कि 12 वी में प्रथम स्थान लाना है. वे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी जिसका परिणाम उनके समाने है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने भविष्य की योजनाएं साझा की है. उन्होंने कहा कि वह आगे चलकर सीए बनना चाहती है. उन्होंने अपनी बारहवीं के रिजल्ट के लिए माता पिता और गुरुजन का आभार व्यक्त किया है.

Laborers Daughter Omni Verma Becomes Topper
मजदूर की बेटी ओमनी वर्मा बनी टॉपर (ETV BHARAT)

खुशी से झूम उठे परिवार वाले

ओमनी के पिता कमोद वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बिटिया को पढ़ाई के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है. उन्होंने कहा कि बिटिया जो भी बोलती थी वह उनकी बात मानते थे और उसे पूरा सपोर्ट करते थे. उन्होंने कहा कि आगे बेटी जो भी पढ़ाई करना चाहेगी वे उसे पढ़ाएंगे.

Celebrations in Omni Verma family
ओमनी वर्मा के परिवार में जश्न (ETV BHARAT)

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