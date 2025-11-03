ETV Bharat / state

बेमेतरा हिट एंड रन केस : पुलिस और भीड़ पर चोरी का आरोपी, आरोपी के पिता बोले 500 ग्राम सोना चोरी

बेमेतरा: हिट एंड रन केस के बाद साहू समाज के लोगों ने 26 अक्टूबर को बेमेतरा थाने में बवाल काटा था.इसके बाद आरोपी के घर पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोला था.वहीं अब घटना के एक हफ्ते बाद आरोपी के पिता ने थाने में पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी मेहर सलूजा के पिता ने थाने बेमेतरा सिटी कोतवाली में 26 अक्टूबर की रात सोने और चांदी के जेवर चोरी होने का मामला दर्ज कराया है. इस दौरान सिटी कोतवाली थाना में बीती रात करीब 4 घंटे तक पुलिस और सलूजा परिवार के बीच बहस चलती रही. जहां सलूजा परिवार ने पुलिस और भीड़ के ऊपर चोरी का ठीकरा फोड़ा वहीं पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है.





बलमीत सलूजा नें सौंपा आवेदन : बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में राज्योत्सव कार्यक्रम चल रहा था. तभी रात करीब 8 बजे बलजीत सलूजा और परिवार के सदस्य एवं उनके समाज के लोग बड़ी तादात में बेमेतरा सीटी कोतवाली थाना पहुंचे. इस दौरान बलमीत ने घर में आई पुलिस और भीड़ पर जेवरात चोरी करने की बात करने लगे.इस दौरान सिख समाज के लोग भी थाने पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए SDOP कौशल्या साहू भी सीटी कोतवाली थाना पहुंची और सलूजा परिवार के सदस्यों से बातचीत की.4 घंटे तक चली बहस के बाद टीआई ने उक्त संबंध में आवेदन ले लिया.

आरोपी के पिता बोले 500 ग्राम सोना चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)