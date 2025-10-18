ETV Bharat / state

बेमेतरा में छठी संस्कार की पार्टी बनी आफत, 31 लोग बीमार, एक महिला की हालत गंभीर

बेमेतरा स्वास्थ्य विभाग की टीम लावातरा गांव में घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है.

Bemetara Food Poisoning
बेमेतरा फूड प्वाइजनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : October 18, 2025 at 12:11 PM IST

बेमेतरा: लावातरा गांव में एक परिवार के घर बच्चे के नामकरण कार्यक्रम के दौरान भोज का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया. कार्यक्रम में गांव के लोगों के साथ साथ मारी, खंडसरा, बेतर और अधियारखोर के लोग भी पहुंचे. सभी को खाने में चना आलू की सब्जी, पूरी, चावल, दाल परोसी गई. खाने के 24 घंटे के अंदर लोग बीमार होने लग गए. लोगों को पेट दर्द और उल्टी दस्त होने लगा.

खंडसरा और जिला अस्पताल में लोगों का इलाज: फूट प्वॉइजनिंग से पहले 13 मरीजों को खंडसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. लेकिन रात होते होते मरीजों की संख्या बढ़ गई. फूड प्वॉइजनिंग का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 31 हो गई. 8 मरीजों को बेमेतरा जिला अस्पताल भेजा गया. एक बुजुर्ग महिला प्रमिला बाई की हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर किया गया.

Bemetara Food Poisoning
भोज में खाना खाने से बीमार हुए लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

लावातरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम: जिला टीकाकरण अधिकारी एवं खंडसरा के BMO डॉक्टर शरद कोहड़े ने बताया कि गांव में दूषित भोजन करने से लोग बीमार हुए है. 23 मरीज खंडसरा और 8 मरीजों का बेमेतरा के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. सभी मरीजों की हालत सामान्य है. एक बुजुर्ग महिला को रायपुर रेफर किया गया है. लावातरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है.

Bemetara Food Poisoning
बेमेतरा जिला अस्पताल में हो रहा इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों की जांच कर रही है. गांव में ओआरएस व अन्य दवाइयों का वितरण किया गया है. फूड पायजनिंग के शिकार लोगों में आकाश साहू, तिजिया बाई साहू, केमेश्वर साहू 16 साल, वासनिक साहू 11 साल, सार्थक साहू 3 साल का उपचार खंडसरा अस्पताल में किया जा रहा है.

