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बेमेतरा की डेयरी में छापा, 900 किलो नकली पनीर 2000 किलो खोवा जब्त

बेमेतरा में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. नकली पनीर और खोवा मिलने के बाद डेयरी सील की गई.

Bemetara Fake Paneer Factory
नकली पनीर बेमेतरा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2026 at 9:13 AM IST

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बेमेतरा: बेरला शहर के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. स्टेट विजिलेंस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डेयरी में देर शाम दबिश देकर भारी मात्रा में पनीर बरामद किया. मौके पर अस्वच्छ हालत में पाये जाने के कारण 900 किलो किलो पनीर, 2 हजार किलो खोवा जब्त कर नष्ट कराया गया गया है.सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है. विभाग ने डेयरी को सील कर दिया है.

लोगों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई

बेमेतरा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी को लेकर आसपास के रहवासियों ने गंदगी और तेज दुर्गंध की शिकायत की थी. लोगों का आरोप था कि डेयरी से निकलने वाले गंदे पानी और बदबू के कारण आसपास के क्षेत्र में रहना मुश्किल हो रहा है. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने डेयरी पहुंचकर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान स्टेट विजिलेंस टीम के डोमेन ध्रुव, खाद्य एवं औषधि विभाग के आशीष कुमार यादव और बेमेतरा खाद्य एवं औषधि विभाग के राजू कुर्रे सहित अधिकारी मौजूद रहे. मौके पर नगर पंचायत और बेरला की पुलिस विभाग की टीम भी तैनात रही.

Food and Drug Department Bemetara
900 किलो पनीर और खोवा पकड़ाया (ETV Bharat Chhattisgarh)
बेरला के उत्सव डेयरी के संदर्भ में रहवासियों ने शिकायत की थी. साफ सफाई के अभाव में बड़ी तादात में पनीर खोवा जब्त किया गया हैं, गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सैंपल लिये गए है-अनीस यादव, डिप्टी कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि विभाग, रायपुर

उत्सव डेयरी का संचालक फरार

विभागीय कार्रवाई की भनक लगते ही उत्सव डेयरी का संचालन अजीत साहू द्वारा किया जाता है, जो मूल रूप से हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है. पिछले 6 साल से डेयरी संचालक पनीर, खोवा, घी की बिक्री करता था. फिलहाल विभाग आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई कर रहा है.

Bemetara Fake Paneer Factory
खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

27 अक्टूबर को भी हुई थी कार्रवाई

27 अक्टूबर को दीपावली त्यौहार के मद्देनजर विभाग के द्वारा बेरला स्थित उत्सव डेयरी पर औचक निरीक्षण के दौरान अमानक पाए गए लगभग 150 लीटर दूध को मौके पर नियमानुसार नष्ट कराया गया.

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बेमेतरा नकली पनीर फैक्ट्री
FAKE CHEESE FACTORY BUSTED
FOOD AND DRUG DEPARTMENT BEMETARA
बेमेतरा खाद्य औषधि विभाग कार्रवाई

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