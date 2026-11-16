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बेमेतरा की डेयरी में छापा, 900 किलो नकली पनीर 2000 किलो खोवा जब्त

नकली पनीर बेमेतरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बेमेतरा: बेरला शहर के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. स्टेट विजिलेंस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डेयरी में देर शाम दबिश देकर भारी मात्रा में पनीर बरामद किया. मौके पर अस्वच्छ हालत में पाये जाने के कारण 900 किलो किलो पनीर, 2 हजार किलो खोवा जब्त कर नष्ट कराया गया गया है.सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है. विभाग ने डेयरी को सील कर दिया है.

लोगों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई बेमेतरा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेरला के लिमाही चौक स्थित उत्सव डेयरी को लेकर आसपास के रहवासियों ने गंदगी और तेज दुर्गंध की शिकायत की थी. लोगों का आरोप था कि डेयरी से निकलने वाले गंदे पानी और बदबू के कारण आसपास के क्षेत्र में रहना मुश्किल हो रहा है. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने डेयरी पहुंचकर कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान स्टेट विजिलेंस टीम के डोमेन ध्रुव, खाद्य एवं औषधि विभाग के आशीष कुमार यादव और बेमेतरा खाद्य एवं औषधि विभाग के राजू कुर्रे सहित अधिकारी मौजूद रहे. मौके पर नगर पंचायत और बेरला की पुलिस विभाग की टीम भी तैनात रही.