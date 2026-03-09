बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्कॉड टीम मौके पर पहुंची
सुरक्षा के लिहाज से अदालत परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है. संदिग्ध सामान की तलाशी जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 9, 2026 at 2:53 PM IST
बेमेतरा: जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ने की धमकी मेल पर भेजी गई है. धमकी भरा ईमेल बेमेतरा जिला न्यायालय के आधिकारिक मेल पर आई है. जिसके बाद अदालत परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई. सूचना के बाद तत्काल न्यायालय परिसर और सटे तहसील परिसर को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया. स्थानीय पुलिस और डॉग स्कॉड की टीम मौके पर मौजूद है. टीम न्यायालय परिसर में चप्पे - चप्पे की जांच कर रही है.
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
बेमेतरा जिला न्यायालय में लोक अभियोजक शिव गोपाल श्रीवास ने कहा, ''आज सुबह जब 11 बजे न्यायालय खुला तो मेल के माध्यम से अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मेल पर मिली. जिसके बाद तत्काल न्यायालय परिसर को खाली कराया गया. पुलिस विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है. बम स्कॉड और डॉग स्कॉड टीम मिलकर जांच कर रही है. इस तरह की शरारत अगर किसी ने की है तो उसकी जांच की जानी चाहिए. आज अदालत में होने वाली पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है. जांच टीम अपना काम कर रही है.''
धमकी भरे ईमेल पर पुलिस का बयान
बेमेतरा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला ने कहा, ''माननीय न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद न्यायालय को खाली कराया गया है. हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक हम बम स्कॉड और डॉग स्कॉड की टीम के माध्यम से जांच कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ पाएगा.''
साजिश या शरारत दोनों एंगल से होगी जांच
आज बेमेतरा के साथ ही बालोद न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरा ईमेल किसने भेजा और कहां से भेजा है इसका पता लगाया जा रहा है. इससे पहले 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. इसके अलावा, इससे पहले प्रदेश के अन्य जिलों जैसे राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और जगदलपुर के न्यायालयों को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, पर जांच में यह बात सिर्फ महज अफवाह निकली थी.
बालोद में स्कूली बसों की फिटनेस जांच, दो बस संचालकों पर हुआ एक्शन
महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, पति निकला हत्यारा, पुलिस को कर रहा था गुमराह
दुर्ग अफीम खेती कांड पर सुलगी सियासत, बालोद में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन