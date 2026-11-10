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बेमेतरा में दिखी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी विवाह के बाद हुआ राउत नाचा

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति ( ETV BHARAT )

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक उत्सवों की पहचान दिवाली के बाद और बढ़ जाती है. इस दौरान गोवर्धन पूजा पर्व को लेकर बेमेतरा जिले में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व पर ग्रामीण अंचलों में गौ माता की पूजा-अर्चना, गोवर्धन पर्वत की आराधना, गौरा-गौरी विवाह की परंपरा निभाई गई. इसके साथ ही राउत नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक झलक देखने को मिली.

गोवर्धन पूजा में गौ माता की आराधना गोवर्धन पूजा के अवसर पर ग्रामीणों ने सुबह से ही अपने घरों और आंगन में पूजा की तैयारियां पूरी की. गौ माता को स्नान कराकर सजाया गया तथा फूल-माला, तिलक और पारंपरिक पूजन सामग्री के साथ उनकी पूजा-अर्चना की गई. इस दौरान गाय-बैल को कृषि और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार मानते हुए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया गया. गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करते हुए गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक पूजन किया गया. श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी फसल, पशुधन की खुशहाली और गांव में सुख-शांति की कामना की. ग्रामीण परंपरा के अनुसार इस पर्व का विशेष महत्व खेती-किसानी और गौवंश से जुड़ा हुआ है.