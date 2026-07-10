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कांग्रेस का हल्लाबोल, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन किया.

Congress protest in Bemetara
बेमेतरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 3:19 PM IST

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बेमेतरा: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा शहर के प्रमुख 'घड़ी चौक' पर एकत्रित होकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया.

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईडी (ED) जैसी स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.

रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध (ETV BHARAT)

कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध

आशीष छाबड़ा ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से भाजपा सरकार के नेताओं के इशारे पर की गई है.

भाजपा नेताओं ने दी चेतावनी

​भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा "मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि कांग्रेसी कभी डरने वाले नहीं हैं. हम हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते आए हैं. भाजपा कांग्रेस नेताओं को डराने की राजनीति बंद करे और स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग रोके."

प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर हुआ आंदोलन

जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित किया गया है, जिसके तहत बेमेतरा के घड़ी चौक पर पुतला दहन किया गया. आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है.

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