बेमेतरा कलेक्ट्रेट के सामने युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी घटना
भुगतान नहीं मिलने से परेशान एक युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा था. यहां उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया. कृषि विभाग अधिकारी पर उसने आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 7, 2026 at 3:58 PM IST
बेमेतरा: जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. कलेक्टर कार्यालय के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस जवान की तत्परता से युवक की जान बच गई.
पुलिस जवान ने दिखाई तत्परता, छीनी माचिस: बुधवार दोपहर करीब 1 बजे नांदघाट निवासी युवक आरिफ भाठिया बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचा और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया. जैसे ही वह माचिस जलाने वाला था, पास ही तैनात पुलिस जवान ने तुरंत उसके हाथ से माचिस छीन ली और उसे आग लगाने से रोक लिया.
युवक हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ: घटना के बाद सीटी कोतवाली थाना की पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय के सामने हुई इस घटना से वहां मौजूद अधिकारी और आम लोग घबरा गए. कुछ समय के लिए पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
भुगतान नहीं मिलने से था परेशान: युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे कृषि विभाग के भवन निर्माण कार्य का भुगतान नहीं मिलना बताया जा रहा है. आरिफ भाठिया पिछले एक साल से अपनी राशि नहीं मिलने के कारण परेशान था.
घर में लेनदार आ रहे, मानसिक तनाव में युवक: मीडिया से बातचीत में युवक ने बताया कि भुगतान नहीं मिलने के कारण घर में लगातार लेनदार आ रहे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुका था.
कृषि विभाग के अधिकारी पर लगाए आरोप: युवक ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. उसके अनुसार, कृषि विस्तार अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी द्वारा उसे NOC नहीं दी जा रही है, जिसके चलते भवन निर्माण की राशि पिछले एक वर्ष से अटकी हुई है.
धौंस दिखाने का भी आरोप: आरिफ भाठिया ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी खुद को प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का करीबी बताकर दबाव बनाता है.