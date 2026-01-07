ETV Bharat / state

बेमेतरा कलेक्ट्रेट के सामने युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास, पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी घटना

भुगतान नहीं मिलने से परेशान एक युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा था. यहां उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया. कृषि विभाग अधिकारी पर उसने आरोप लगाए हैं.

Self Immolation Attempt
बेमेतरा कलेक्ट्रेट के सामने युवक ने आत्मदाह का किया प्रयास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: जिले में बुधवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. कलेक्टर कार्यालय के सामने एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस जवान की तत्परता से युवक की जान बच गई.

पुलिस जवान ने दिखाई तत्परता, छीनी माचिस: बुधवार दोपहर करीब 1 बजे नांदघाट निवासी युवक आरिफ भाठिया बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचा और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया. जैसे ही वह माचिस जलाने वाला था, पास ही तैनात पुलिस जवान ने तुरंत उसके हाथ से माचिस छीन ली और उसे आग लगाने से रोक लिया.

भुगतान नहीं मिलने से परेशान एक युवक कलेक्ट्रेट पहुंचा था. यहां उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवक हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ: घटना के बाद सीटी कोतवाली थाना की पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय के सामने हुई इस घटना से वहां मौजूद अधिकारी और आम लोग घबरा गए. कुछ समय के लिए पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

भुगतान नहीं मिलने से था परेशान: युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के पीछे कृषि विभाग के भवन निर्माण कार्य का भुगतान नहीं मिलना बताया जा रहा है. आरिफ भाठिया पिछले एक साल से अपनी राशि नहीं मिलने के कारण परेशान था.

घर में लेनदार आ रहे, मानसिक तनाव में युवक: मीडिया से बातचीत में युवक ने बताया कि भुगतान नहीं मिलने के कारण घर में लगातार लेनदार आ रहे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुका था.

कृषि विभाग के अधिकारी पर लगाए आरोप: युवक ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. उसके अनुसार, कृषि विस्तार अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी द्वारा उसे NOC नहीं दी जा रही है, जिसके चलते भवन निर्माण की राशि पिछले एक वर्ष से अटकी हुई है.

धौंस दिखाने का भी आरोप: आरिफ भाठिया ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी खुद को प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का करीबी बताकर दबाव बनाता है.

बेमेतरा के गाड़ाडीह में अमानक धान जब्त, परिवहन में लगाई गई रोक, जिला प्रशासन की कार्रवाई
बेमेतरा में चलते ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर
बेमेतरा के जाता में तलवार से युवक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

TAGGED:

YOUTH SUICIDE ATTEMPT
बेमेतरा कलेक्ट्रेट
COLLECTOR OFFICE BEMETARA
SELF IMMOLATION ATTEMPT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.