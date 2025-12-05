ETV Bharat / state

बेमेतरा के भाजपा नेता ने नगर पालिका कर्मचारी को जड़ा थप्पड़

बेमेतरा: बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने का नगर पालिका कर्मचारियों ने घेराव कर दिया और कथित बीजेपी नेता गोलू कोसले पर कार्रवाई की मांग करने लगे. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने ड्यूटी के दौरान सुपरवाइजर कर्मचारी संत सिन्हा को थप्पड़ मारा. आक्रोशित कर्मचारियों ने बीजेपी नेता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कर्मचारियों ने ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करने नारे बाजी भी की है.

घटना आज सुबह 9.30 बजे की है. जब कथित BJP नेता गोलू कोसले एक निजी कार्यक्रम में टैंकर की मांग को लेकर नगर पालिका पहुंचे थे. तभी सुपरवाइजर सनद सिन्हा से उनकी बहस हो गई. प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों का कहना है कि इस दौरान सुपरवाइजर को भाजपा नेता थप्पड़ मार दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थप्पड़ के बाद ऑफिस में हंगामा मच गया और कर्मचारी एकजुट हो गए.

बेमेतरा में नगर पालिका कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा नेता गोलू कोसले पानी टैंकर के लिए आए थे. प्लेसमेंट कर्मचारी सनद सिन्हा से साथ बात करते हुए हाथापाई पर उतर आए. हम नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी चाहते हैं कि भाजपा नेता पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- कर्मचारी नगर पालिका, प्रत्यक्षदर्शी

टैंकर के लिए आए थे. मैंने कहा टैंकर के बारे में सर से बात कीजिए. गोलू कोसले ने गाली गलौज और मारपीट की. मेडिकल परीक्षण करवाया हूं और रिपोर्ट दर्ज किए है- सनद सिन्हा, पीड़ित

नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की

नाराज कर्मचारी सिटी कोतवाली थाने पहुंचे. कर्मचारियों ने SP से मिलने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर दोषी पर तत्काल FIR दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा.सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मयंक मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका के प्लेसमैंट कर्मचारी सनद सिन्हा ने लिखित आवेदन दिया है. गोलू कोसले ने नगर पालिका परिसर में उनके साथ टैंकर का पानी पहुंचाने के विवाद में मारपीट की है. कर्मचारियों ने रिपोर्ट लिखवाई है. एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.