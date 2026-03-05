बेमेतरा में पैरावट में लगी आग, घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट, VIDEO आया सामने, 2 घरों तक पहुंची लपटें

ETV Bharat / state

बेमेतरा के बदनारा गांव में आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया. सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है.

Published : March 5, 2026 at 3:11 PM IST

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम बदनारा में गुरुवार दोपहर अचानक पैरावट (खलिहान में रखे सूखे भूसे) में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि पास का एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. घटना करीब दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है. आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है.

सिलेंडर ब्लास्ट से बढ़ा नुकसान

आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया. इससे आग और तेज हो गई और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग आग लगने की घटना का वीडियो बना रहे थे इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट की घटना भी मोबाइल में कैद हो गई.

दो और घरों तक पहुंचीं आग की लपटें

तेज आग की वजह से पास के दो घरों तक भी लपटें पहुंच गई. ग्रामीण लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे. आग और घरों तक न फैल सके इसके लिए गांव के लोगों ने आसपास के मोटर पंप चालू कर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया.

एक घंटे बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी थी, लेकिन उनका कहना है कि करीब एक घंटे बाद भी फायर वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया. इस देरी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है.

गर्मियों में बढ़ती हैं आगजनी की घटनाएं

बेमेतरा जिले में गर्मियों के दौरान आगजनी की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. इसके पीछे शॉर्ट सर्किट, तेज गर्मी या ज्वलनशील पदार्थों को कारण माना जाता है. जिले के कई नगर पंचायतों में फायर ब्रिगेड वाहन मौजूद होने के बावजूद समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाने की समस्या लगातार सामने आ रही है. इससे लोगों में चिंता बढ़ रही है.

