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बेमेतरा पशु क्रूरता केस: पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पंचायत सचिव निलंबित

50 गायों की मौत के बाद मौके से रेस्क्यू किए गए 126 मवेशियों का स्वास्थ्य जांच कराया गया है. जांच के बाद पशुओं को बाड़े से हटाकर जिले के दूसरे गौशालाओं में शिफ्ट किया गया है. रेस्क्यू किए गए मवेशियों के स्वास्थ्य और भोजन का प्रबंध भी किया गया है. एक वेटनरी डॉक्टर को उनकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बेमतरा: निजी बाड़े में हुई 50 गायों की मौत पर एक्शन जारी है. पुलिस ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपियों दिलीप राय, उम्र 55 साल और संजय राय, उम्र 35 साल को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आोरपी के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को जेसीबी की मदद से खाली करा दिया है. जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत हेमांबद के सचिव प्रकाश कोशले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

ग्राम पंचायत हेमांबद का सचिव निलंबित, मेडिकल बोर्ड गठित

निजी बाड़े में जिन मवेशियों की मौत हुई, उन मवेशियों को क्या बीमारी थी या किस वजह से उनकी जान गई, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है. इन सब बातों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय पशु चिकित्सकों की एक टीम भी गठित की गई है. टीम के द्वारा जरूरी मेडिकल जांच और रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

पशु क्रूरता केस में 2 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

हेमाबंद इलाके से अतिक्रमण को हटाया गया

आरोपी ने जिस सरकार जमीन पर कब्जा कर निजी मवेशियों का बाड़ा बनाया था, उस जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है. जिला प्रशासन की टीम ने आज जेसीबी की मदद से कब्जे को जमींदोज कर दिया. आरोपी प्रकाश कोसले को भी निलंबित कर दिया गया है.





हेमाबंद केस में संबंधित विभागों के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है. अभी दो आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है. तीन डॉक्टरों की टीम मेडिकल का काम देख रही है. जांच समिति जो रिपोर्ट देगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. जो अतिक्रमण किया गया था उस जमीन को हमने खाली करा लिया है. सभी सचिवों से कहा गया है कि वो रोका झेका अभियान चलाए. आरोपी ग्राम पंचायत सचिव को हटा दिया गया है: प्रतिष्ठा ममगोई कलेक्टर बेमेतरा

दाढ़ी इलाके में निजी बाड़े में हुई थी 50 मवेशियों की मौत

सोमवार 24 अगस्त को दाढ़ी थाना इलाके में 50 से अधिक गोवंशों की मौत की खबर सामने आई थी. आरोप था कि भूख और प्यास की वजह से निजी मवेशी बाड़े में जानवरों की मौत हुई है. जिस जगह पर मवेशियों को रखा गया था, वहां पर सुविधा नहीं थी और सफाई का भी अभाव था. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पहुंचकर नारेबाजी की. जिसके बाद दाढ़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.



बेमेतरा में 50 से ज्यादा गौवंश की मौत, निजी बाड़े में नहीं थी चारा पानी की व्यवस्था

बेमेतरा में मासूम बच्ची को स्कूल बस ने रौंदा, मौके पर मौत

मानसून में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने जगह-जगह मॉकड्रिल, किया गया लाइव डेमो और अभ्यास