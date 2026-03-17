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बेमेतरा में कियोस्क संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप

बेमेतरा: बेमेतरा जिले के बरगा गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और हांटरांका और बरगा में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से संचालित कियोस्क संचालक पर ठगी का आरोप लगाया. ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई का मांग भी की है.

बेमेतरा कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने बताया कि हांटरांका में संगीता पाल और बरगा में ओमप्रकाश पाल के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र चलाया जा रहा है. जहां पिछले 2 से 3 साल से भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का काम किया जा रहा है. पैसा ग्रामीणों के खाते में डालकर संचालकों द्वारा स्वयं उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और ग्राहक परेशान है.

बेमेतरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीण ने बताया राजेश कुमार अंगिरा और प्रताप मेहर 2 ग्राहकों से 4 लाख और 2 लाख का धोखाधड़ी हुई है. ग्राहक सेवा केंद्र ओमप्रकाश पाल पैसे के बारे में पूछने पर धमकी भी देते हैं- शिकायतकर्ता

4 लाख की एफडी करवाया था, वो पैसे मेरे बैंक खाते में आए ही नहीं. कलेक्टर से शिकायत किया हूं- ग्रामीण

पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में लिखा है कि मामले की शिकायत थान खम्हरिया पुलिस थाना में भी किया गया है लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की है. ग्रामीणों ने कहा कि कियोस्क बैंक संचालक द्वारा पैसे के बारे में जानकारी लेने पर राजनीतिक धौंस दिखाया जाता है.

बेमेतरा कियोस्क संचालक (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने जांच का दिया आदेश

वही मामले को लेकर बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने बताया कि जनदर्शन के दौरान शिकायत मिली है कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा राशि का गबन किया गया है. मामले में एलडीएम (लीड बैंक प्रबंधक) एवं पुलिस विभाग को जांच के निर्देश दिए है. जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी.