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कवर्धा में बेल्हरी बांध का तटबंध टूटा, चार गांव पर मंडराया खतरा, करोड़ों के मेंटनेंस पर उठे सवाल

पानी के रिसाव से आस-पास के चार गांवों, नगर पंचायत लोहारा और करीब 162 एकड़ कृषि भूमि पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा है. जल संसाधन विभाग का जरूर ये दावा है कि किसी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है. जबकी गांव वालों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो गर्मी के दिनों में उनको और मवेशियों को पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसना पड़ेगा.

कबीरधाम: कवर्धा के लोहारा विकासखंड के छोटूपारा गांव में साल 1975 में बेल्हारी बांध बनाया गया. अब इस बांध में करोड़ों की लागत से चल रहे जीर्णोद्धार और मजबूतीकरण कार्य चल रहा है. लेकिन इस कार्य की गुणवत्ता पर पहली बारिश में ही सवाल खड़े होने लगे हैं. दरअसल, करीब 56 साल पुराने इस बांध की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद तटबंध के कई हिस्सों में धंसाव और दरारें दिखाई देने लगी हैं.

15 दिन पहले ये बांध फूटा है. खेतों में लगा हुआ किसानों का धान बर्बाद हो गया. मिट्टी भी कई जगहों पर कट गया है. गांव वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए. मिट्टी को सही से नहीं लगाया गया जिससे ये बांध ठीक से जुड़ा नहीं. जिस दिन बांध फूटा उस दिन बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी. पानी अगर पूरा बह गया तो गर्मी के दिनों में लोगों को काफी दिक्कत होगी: महंत साहू, किसान

कवर्धा में बेल्हरी बांध का तटबंध टूटा (ETV Bharat)

15 दिन पहले खोला गया नहर, लाखों लीटर पानी बर्बाद

गांव वालों का आरोप है कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने से बांध के तटबंधों में कई जगह मिट्टी धंस रही है, वहीं कई जगह दरारें भी नजर आने लगी हैं. इन दरारों से पानी का रिसाव भी हो रहा है. स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बांध का जलस्तर कम करने के लिए करीब 15 दिनों से नहर खोल रखा है. लाखों लीटर पानी नहर के माध्यम से आगे निकाला जा रहा है, ताकि तटबंध पर पानी का दबाव कम किया जा सके.

कवर्धा में बेल्हरी बांध का तटबंध टूटा (ETV Bharat)

खेतों में भर रहा बांध का पानी

ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध से मिट्टी खिसकने और पानी के रिसाव के कारण खेतों में पानी भर रहा है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका है. ग्रामीणों को बांध के क्षतिग्रस्त तटबंध के और कमजोर होने की चिंता भी सता रही है. उनका कहना है कि यदि बारिश का दौर जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं, बांध का पानी कम किए जाने से आगामी समय में फसल सिंचाई और निस्तारी के लिए पानी की समस्या पैदा होने की आशंका भी जताई जा रही है.

वर्तमान में बांध अंडर रिपेयर प्रोसेस में है. पूर्व में भी इसमें काम किया गया था. पहले जहां से सीपेज था वहां से सीपेज नहीं है. इस बार दूसरी जगह से सीपेज हुआ है. हम जल्द इसे सुधारने की कोशिश में हैं. डैम अभी खतरे में नहीं है. सुधार का अनुबंध है, जल्द ठीक कर लिया जाएगा. डैम के डाउन स्ट्रीम के पास ये दिक्कत हुई है. फीलिंग मिट्टी गिरने से ये दिक्कत हुआ है. 1975 में बना हुआ ये डैम है. मरम्मत समय समय पर जरूर है: राहुल पंथ, SDO जल संसाधन विभाग

ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप

आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से मजबूतीकरण कार्य के दौरान ही तटबंध में दरार और धंसाव सामने आने से बड़ी लापरवाही उजागर होने लगी है. जल संसाधन विभाग के एसडीओ राहुल पंत ने बताया कि तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है. विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत कर तटबंध को दुरुस्त किया जाएगा. फिलहाल पानी को नहर के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है.

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