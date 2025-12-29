ETV Bharat / state

अब कुल्लू के बागानों में उगेंगे बेल्जियम के सेब, विदेशी वैरायटी से बढ़ेगी बागवानों की आमदनी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम ने जहां सेब बागवानी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, वहीं बागवान अब नए विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं. पारंपरिक सेब की किस्मों से आगे बढ़ते हुए अब बागवान ऐसी वैरायटी अपनाना चाहते हैं जो जल्दी तैयार हो, बेहतर दाम दिलाए और कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी अच्छा उत्पादन दे सके. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के बागवानों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जहां पहली बार बेल्जियम से आयात किए गए फेदर सेब के पौधे बागानों तक पहुंचने जा रहे हैं.

कुल्लू फलोत्पादक मंडल की पहल पर बेल्जियम की नर्सरी से सेब के फेदर प्लांट्स (पौधों) की मांग भेजी गई थी. इन पौधों का वितरण जनवरी माह से कुल्लू के बागवानों को किया जाएगा. यह पहली बार है जब बेल्जियम से आयात किए गए आधुनिक तकनीक से तैयार फेदर प्लांट्स कुल्लू के बगीचों में लगाए जाएंगे. इससे पहले बागवान अधिकतर स्थानीय या देश की अन्य नर्सरियों पर निर्भर रहते थे.

कौन-सी विदेशी वैरायटी होंगी उपलब्ध?

फलोत्पादक मंडल के माध्यम से बेल्जियम की केरोलस नर्सरी में तैयार गाला बिग बक्स (फ्लेश गाला) फेदर पौधे मंगवाए गए हैं. इसके साथ ही इटली की निश्लर नर्सरी से शनिको रेड गाला और मेमा गाला 16,316 वैरायटी के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे. ये सभी अर्ली प्रोडक्शन वाली वैरायटी हैं और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बेहतर उत्पादन के लिए जानी जाती हैं.

फलोत्पादक मंडल के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने बताया, "विदेशी फेदर पौधों को लेकर बागवानों में खासा उत्साह है. मंडल के पास पहले ही बड़ी संख्या में बुकिंग दर्ज की जा चुकी है. पौधे हासिल करने के लिए बागवानों को 50 फीसदी राशि अग्रिम जमा करनी पड़ रही है. अब तक 400 से अधिक बागवान इन पौधों की मांग कर चुके हैं, जिससे साफ है कि नई तकनीक पर किसानों का भरोसा बढ़ रहा है."

कितने में मिलेंगे पौधे?

कुल्लू फलोत्पादक मंडल के अनुसार गाला बिग बक्स (फ्लेश गाला) फेदर पौधे की कीमत 890 रुपये प्रति पौधा तय की गई है. वहीं शनिको रेड गाला और मेमा गाला 16,316 वैरायटी के पौधे 800 रुपये प्रति पौधा मिलेंगे. जनवरी से मार्च के बीच बागवानों को पौधों का वितरण किया जाएगा.