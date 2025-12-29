ETV Bharat / state

अब कुल्लू के बागानों में उगेंगे बेल्जियम के सेब, विदेशी वैरायटी से बढ़ेगी बागवानों की आमदनी

कुल्लू जिले में पहली बार बेल्जियम से आयात हुए सेब के पौधे लगाए जाएंगे. बागवानों को ये पौधे जनवरी में वितरित किए जाएंगे.

BELGIUM APPLE PLANTS KULLU
अब कुल्लू के बागानों में उगेंगे बेल्जियम के सेब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:51 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम ने जहां सेब बागवानी की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, वहीं बागवान अब नए विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं. पारंपरिक सेब की किस्मों से आगे बढ़ते हुए अब बागवान ऐसी वैरायटी अपनाना चाहते हैं जो जल्दी तैयार हो, बेहतर दाम दिलाए और कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी अच्छा उत्पादन दे सके. इसी कड़ी में जिला कुल्लू के बागवानों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जहां पहली बार बेल्जियम से आयात किए गए फेदर सेब के पौधे बागानों तक पहुंचने जा रहे हैं.

कुल्लू फलोत्पादक मंडल की पहल पर बेल्जियम की नर्सरी से सेब के फेदर प्लांट्स (पौधों) की मांग भेजी गई थी. इन पौधों का वितरण जनवरी माह से कुल्लू के बागवानों को किया जाएगा. यह पहली बार है जब बेल्जियम से आयात किए गए आधुनिक तकनीक से तैयार फेदर प्लांट्स कुल्लू के बगीचों में लगाए जाएंगे. इससे पहले बागवान अधिकतर स्थानीय या देश की अन्य नर्सरियों पर निर्भर रहते थे.

कौन-सी विदेशी वैरायटी होंगी उपलब्ध?

फलोत्पादक मंडल के माध्यम से बेल्जियम की केरोलस नर्सरी में तैयार गाला बिग बक्स (फ्लेश गाला) फेदर पौधे मंगवाए गए हैं. इसके साथ ही इटली की निश्लर नर्सरी से शनिको रेड गाला और मेमा गाला 16,316 वैरायटी के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे. ये सभी अर्ली प्रोडक्शन वाली वैरायटी हैं और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बेहतर उत्पादन के लिए जानी जाती हैं.

फलोत्पादक मंडल के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने बताया, "विदेशी फेदर पौधों को लेकर बागवानों में खासा उत्साह है. मंडल के पास पहले ही बड़ी संख्या में बुकिंग दर्ज की जा चुकी है. पौधे हासिल करने के लिए बागवानों को 50 फीसदी राशि अग्रिम जमा करनी पड़ रही है. अब तक 400 से अधिक बागवान इन पौधों की मांग कर चुके हैं, जिससे साफ है कि नई तकनीक पर किसानों का भरोसा बढ़ रहा है."

कितने में मिलेंगे पौधे?

कुल्लू फलोत्पादक मंडल के अनुसार गाला बिग बक्स (फ्लेश गाला) फेदर पौधे की कीमत 890 रुपये प्रति पौधा तय की गई है. वहीं शनिको रेड गाला और मेमा गाला 16,316 वैरायटी के पौधे 800 रुपये प्रति पौधा मिलेंगे. जनवरी से मार्च के बीच बागवानों को पौधों का वितरण किया जाएगा.

इन विदेशी फेदर पौधों की सबसे बड़ी खासियत उनकी गुणवत्ता है. पौधों में 25 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई के 7 से ज्यादा फेदर (टहनियां) विकसित होंगी. वहीं 5 से 7 फेदर वाले पौधों की कीमत 50 रुपये कम रखी गई है. फलोत्पादक मंडल का दावा है कि सभी पौधे 100 फीसदी वैरायटी गारंटी के साथ, बीमारी और वायरस से मुक्त होंगे.

फेदर प्लांट क्या है और क्यों है खास?

फेदर प्लांट ऐसे सेब के पौधे होते हैं, जिनमें रोपण से पहले ही वैज्ञानिक तरीके से कई टहनियां विकसित कर दी जाती हैं. सामान्य सेब के पौधों में जहां एक ही मुख्य टहनी होती है, वहीं फेदर पौधों में शुरुआत से ही कई शाखाएं मौजूद रहती हैं. इससे पौधा तेजी से विकसित होता है और कम समय में फल देना शुरू कर देता है।

फेदर प्लांट आमतौर पर 14 से 16 महीने में फल देना शुरू कर देते हैं, जबकि पारंपरिक सेब के पौधों में फल आने में 3 से 6 साल तक का समय लग जाता है. यही वजह है कि यह तकनीक बागवानों के लिए ज्यादा लाभकारी मानी जा रही है।

अर्ली वैरायटी से बढ़ेगा मुनाफा

गाला वैरायटी के सेब जल्दी तैयार हो जाते हैं और मई महीने में ही बाजार में आ जाते हैं. जल्दी बाजार में पहुंचने के कारण इन सेबों को 200 से 300 रुपये प्रति किलो तक दाम मिल जाते हैं. स्वाद में मीठे होने के कारण इनकी मांग भी ज्यादा रहती है. बदलते मौसम के चलते कुल्लू के साथ-साथ सोलन, मंडी और शिमला जिलों में भी बागवान अर्ली वैरायटी को प्राथमिकता दे रहे हैं.

गौरतलब है कि बागवानी विभाग भी हर साल बागवानों की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध करवाता है. इसके अलावा कई बागवान निजी नर्सरियों से भी पौधे खरीदते हैं. ऐसे में विदेशी नर्सरियों से सीधे मंगाए गए फेदर पौधे बागवानों के लिए एक बेहतर और भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं.

