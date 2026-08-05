Belgadia के युवाओं के लिए IIT-ISM के दरवाजे खुले, हर साल 900 युवाओं को मिलेगा आधुनिक डिजिटल स्किल प्रशिक्षण
धनबाद में बेलगड़िया के युवाओं को आईआईटी आईएसएम में आधुनिक डिजिटल स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
Published : August 5, 2026 at 8:44 PM IST
धनबाद: जिले के बेलगड़िया के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन की संयुक्त पहल 'डी-युवा' (धनबाद यूथ अपग्रेडेशन थ्रू वोकेशनल एंड एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स) कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में हुई.
बेलगड़िया पुनर्वासित परिवारों के युवाओं के लिए खास मौका
इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बेलगड़िया के युवाओं के लिए आईआईटी (आईएसएम) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करना एक बड़ा अवसर है. उन्होंने बताया कि इस योजना को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन पिछले एक साल से लगातार प्रयासरत था. यह पहल भू-धंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से बेलगड़िया पुनर्वासित परिवारों के युवाओं को बेहतर भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
बेलगड़िया के युवाओं के लिए #जिला_प्रशासन एवं #बैंक_ऑफ_इंडिया_सोशल_फाउंडेशन की पहल पर #आईआईटी (#आईएसएम) में निःशुल्क '#डी_युवा' कंप्यूटर एवं डिजिटल स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। हर वर्ष 900 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और बेलगड़िया से आईआईटी (आईएसएम) तक विशेष बस सेवा भी… pic.twitter.com/0esCtnTIRJ— DC Dhanbad (@dc_dhanbad) August 5, 2026
दिया जाएगा 900 युवाओं को प्रशिक्षण
उन्होंने बताया कि तीन सालों तक चलने वाली इस परियोजना के तहत हर साल 900 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार अलग-अलग स्तर से कोर्स शुरू कराया जाएगा.
युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था
डीसी ने कहा कि प्रशिक्षण में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंट्री एवं ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, पायथन आधारित डेटा क्यूरेशन एवं एनोटेशन, वेब डेवलपमेंट समेत कई आधुनिक तकनीकी विषय शामिल किए गए हैं. आधुनिक कंप्यूटर लैब और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल हासिल कर सके.
विद्यार्थियों से नियमित प्रशिक्षण और कोर्स पूरा करने की अपील
उन्होंने सभी विद्यार्थियों से नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने और पूरे समर्पण के साथ कोर्स पूरा करने की अपील की. इसके साथ ही बताया कि यह कार्यक्रम नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के मानकों के अनुरूप संचालित होगा. इसका संचालन बैंक ऑफ इंडिया सोशल फाउंडेशन की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) योजना के तहत तथा क्रियान्वयन एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है.
यूथ के लिए भविष्य निर्माण वाला कार्यक्रम!
वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि यह युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य निर्माण करने वाला कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) जैसे देश के अग्रणी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना युवाओं के लिए बड़ी की बात है. यहां से हासिल किया गया ज्ञान और कौशल जीवनभर उनके काम आएगा. उन्होंने कहा कि सशक्त युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव होते हैं.
कार्यक्रम को बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद और आईआईटी (आईएसएम) के प्रोफेसर धीरज कुमार ने भी संबोधित किया. उन्होंने डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और बदलती तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप कौशल विकास की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला.
कार्यक्रम के दौरान सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार और एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन की सीईओ डॉ. आकांक्षा सिन्हा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.
डीसी ने आधुनिक कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया
इसके बाद उपायुक्त ने आधुनिक कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत की. उन्होंने घोषणा की कि हर बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर या टैबलेट प्रदान किया जाएगा. साथ ही यदि 10 से 12 प्रशिक्षु अपने आसपास के स्कूलों या कॉलेजों में भी प्रशिक्षण जारी रखना चाहेंगे तो जिला प्रशासन उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेगा.
बेलगड़िया के युवाओं ने इस पहल के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें आईआईटी (आईएसएम) जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा. उन्होंने बेलगड़िया से आईआईटी (आईएसएम) तक विशेष बस सेवा शुरू किए जाने के निर्णय का भी स्वागत किया. अभिभावकों ने भी इस पहल को युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए जिला प्रशासन की सराहना की.
कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर अवरतनु चंदा, एलडीएम अमित कुमार, कंबाइंड बिल्डिंग शाखा के प्रबंधक अभिजीत गुप्ता, बैंक के अन्य अधिकारी, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में बेलगड़िया के युवा और उनके अभिभावक उपस्थित रहे.
कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, आईआईटी (आईएसएम) के प्रोफेसर धीरज कुमार तथा बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर दिनेश प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
ये भी पढ़ें- बेलगड़िया विकास परियोजनाओं की समीक्षा, धनबाद डीसी ने समय पर काम पूरा करने का दिया अल्टीमेटम
बेलगड़िया बनेगा रोजगार का नया हब, विस्थापितों के लिए सरकार की कई पहल
बेलगड़िया के युवाओं को मिलेगा कौशल विकास और खेल के नए अवसर, जेआरडीए और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू