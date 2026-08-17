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बहरोड़ की हाउसिंग सोसायटी में विवाद के बाद मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने किया डिटेन

बहरोड़: कस्बे की उपवन हाउसिंग सोसायटी में एक बैठक के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. घटना के दौरान एक पक्ष पर दूसरे पक्ष की गाड़ी के टायर फोड़ने का भी आरोप है. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी रविन्द्र सैन ने बताया कि देर शाम उपवन सोसायटी में मीटिंग के दौरान पहले कहासुनी हुई और उसके बाद दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस पर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ी को निशाना बनाया और उसके टायर फोड़ दिए.

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वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. घटना की सूचना पर बहरोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.