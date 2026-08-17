बहरोड़ की हाउसिंग सोसायटी में विवाद के बाद मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस ने किया डिटेन
सोसायटी में पिछले डेढ़ साल से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसे लेकर पहले भी दोनों पक्ष आमने-सामने हो चुके हैं.
Published : August 17, 2026 at 8:19 AM IST
बहरोड़: कस्बे की उपवन हाउसिंग सोसायटी में एक बैठक के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. घटना के दौरान एक पक्ष पर दूसरे पक्ष की गाड़ी के टायर फोड़ने का भी आरोप है. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया.
बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी रविन्द्र सैन ने बताया कि देर शाम उपवन सोसायटी में मीटिंग के दौरान पहले कहासुनी हुई और उसके बाद दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. इस पर दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है. मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ी को निशाना बनाया और उसके टायर फोड़ दिए.
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वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. घटना की सूचना पर बहरोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.
पहले भी हो चुकी घटनाएं: उपवन सोसायटी में इससे पहले जुलाई 2026 में पुलिस ने सोसायटी परिसर में दबिश देकर करीब एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया था. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर पूरे विवाद की वजह पता लगाने में जुटी है. मामले में किस पक्ष की ओर से शिकायत दी गई है और पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की है, इसकी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है.
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पुलिस का कहना है कि जांच के बाद विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद सोसायटी में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मौके पर नजर बनाए रखी है और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले डेढ़ साल से सोसायटी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसे लेकर पहले भी दोनों पक्ष आमने-सामने हो चुके हैं और पुलिस थाने में मामले दर्ज हुए हैं.