​बहरोड में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

​काम से घर लौट रहे थे युवक : नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया की फोन के जरिये सूचना मिली की माजरी गांव के पास एक हादसा हो गया, जिस पर पुलिस चौकी से स्टाफ को भेजा गया. मृतक दोनों युवक स्टोन क्रेशर कंपनी में ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से अपने-अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे सिंगला स्टोन क्रेशर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे.

​बहरोड : जिले में माजरीखुर्द-नारनौल मार्ग पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए. माजरी गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है.

​नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा के अनुसार, मृतक युवकों की पहचान उमेश (25) निवासी रेवाना और सुजीत निवासी राजपुरा के रूप में हुई है. दोनों युवक एक निजी स्टोन क्रेशर कंपनी में अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. जैसे ही वे सिंगला स्टोन क्रेशर के पास पहुंचे, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

​परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल : ​हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. दोनों युवकों की मौत की खबर सुनते ही रेवाना और राजपुरा गांवों में सन्नाटा पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

​ग्रामीणों ने इस हादसे पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि माजरीखुर्द-नारनौल सड़क मार्ग अब "खूनी सड़क" बनता जा रहा है. यहां डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य भारी वाहन बेहद तेज गति से चलते हैं. सड़क संकरी होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है. ​प्रशासन से कई बार स्पीड कंट्रोलर और संकेतक लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है.