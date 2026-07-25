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टोंक से यूट्यूबर को बदमाशों ने किया किडनैप, कोटपूतली पुलिस ने कराया मुक्त, 2 आरोपी हथियार सहित धरे गए

कोटपूतली-बहरोड़: जिले के सरूण्ड थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से फिरौती के लिए किए गए एक अपहरण का मामला विफल हो गया. टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र से अपहृत यूट्यूबर महेश गुर्जर को सरूण्ड थाना पुलिस ने हाई अलर्ट नाकाबंदी के दौरान बदमाशों के चंगुल से सकुशल मुक्त करा लिया. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं.

एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि मामला टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र का है. यहां यूट्यूबर महेश गुर्जर का उसके स्टूडियो से अपहरण कर लिया गया, जब वह अपने दोस्तों के साथ सो रहा था. बदमाश उसे स्कॉर्पियो में डालकर ले गए और परिजनों से 10 से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही निवाई पुलिस ने कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस को अलर्ट किया.

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सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खान और डीएसपी लक्ष्मी सुथार के निर्देशन में सरूण्ड थानाधिकारी यशपाल सिंह ने नीमकाथाना स्टेट हाईवे पर तत्काल नाकाबंदी करवाई. नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो सरूण्ड टोल प्लाजा पर पहुंची. पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश स्कॉर्पियो को डिवाइडर के ऊपर से चढ़ाकर तेज गति से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने वायरलेस के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया. आगे यातायात जाम में स्कॉर्पियो फंस गई. खुद को घिरता देख बदमाश वाहन छोड़कर मौके से भाग निकले.