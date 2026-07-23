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बिना बताए सांवलिया सेठ के दर्शन निकले थे दो बच्चे, बहरोड़ पुलिस ने जयपुर होते हुए ढूंढ निकाला

पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: पुलिस ने दो लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. दोनों बच्चे बिना बताए घर से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए चले गए थे. बच्चों के अचानक लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत बहरोड़ थाने में गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू की. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दोनों बच्चों को सुरक्षित वापस लाया गया. बच्चों के सकुशल मिलने परिजनों ने राहत की सांस ली. पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. गुमशुदगी दर्ज होने के बाद विशेष टीम बनाकर बच्चों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने घर और आसपास पूछताछ की. साथ ही संभावित मार्गों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. तकनीकी सहायता और आधुनिक संसाधनों से बच्चों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई. डीएसपी सचिन शर्मा. (ETV Bharat Behror)