बिना बताए सांवलिया सेठ के दर्शन निकले थे दो बच्चे, बहरोड़ पुलिस ने जयपुर होते हुए ढूंढ निकाला
दोनों बच्चे क्लासमेट हैं. वे घर से निकलकर बहरोड़ पहुंचे, वहां से बस से जयपुर होते हुए मंडफिया पहुंच गए.
Published : July 23, 2026 at 3:30 PM IST
बहरोड़: पुलिस ने दो लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. दोनों बच्चे बिना बताए घर से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए चले गए थे. बच्चों के अचानक लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत बहरोड़ थाने में गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू की. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दोनों बच्चों को सुरक्षित वापस लाया गया. बच्चों के सकुशल मिलने परिजनों ने राहत की सांस ली.
पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. गुमशुदगी दर्ज होने के बाद विशेष टीम बनाकर बच्चों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने घर और आसपास पूछताछ की. साथ ही संभावित मार्गों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. तकनीकी सहायता और आधुनिक संसाधनों से बच्चों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई.
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पुलिस लगातार अन्य जिलों और थाना क्षेत्रों से संपर्क में रही. जांच में पता चला कि दोनों बच्चे सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए निकले थे. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और दोनों को सकुशल बरामद कर लिया. इसके बाद उन्हें सुरक्षित बहरोड़ लाया गया. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया.
बस से जयपुर होते हुए पहुंचे थे सांवलिया सेठ: पूछताछ में सामने आया कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते हैं. वे घर से निकलकर बहरोड़ पहुंचे, वहां से बस लेकर जयपुर गए और जयपुर से मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ पहुंचे. धार्मिक आस्था के चलते उन्होंने बिना परिजनों को बताए घर छोड़ दिया था. पुलिस ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों पर ध्यान रखें और उनकी गतिविधियों की जानकारी रखें. कोई बच्चा लापता हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके.बहरोड़ पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है. बच्चों को सकुशल ढूंढने में ASI मोहन खींची की अहम भूमिका रही.