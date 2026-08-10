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बहरोड: मंदिर दर्शन से लौटते समय दोस्तों ने ही धक्का देकर की उपसरपंच पति की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

बहरोड़: कोतवाली थाना पुलिस ने उपसरपंच पति की हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मंदिर के दर्शन कर वापस लौटते समय चारों दोस्तों में हुई मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था.

बहरोड़ के पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह फोन के जरिए सूचना मिली कि दहमी से दिवाली जाने वाले सड़क मार्ग पर एक डेड बॉडी पड़ी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि मृतक उपदेश यादव अपने दोस्तों के साथ भरतरी कुशालगढ़ में मंदिर के दर्शन करने गए थे. वापस आते समय उन्होंने बहरोड़ के एक होटल में खाना खाया और घर के लिए निकल गए, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद चारों लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जैसे ही दहमी गांव क्रॉस किया, उसी दौरान गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मृतक उपदेश को धक्का मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और मौके से फरार हो गए. उपदेश नीचे गिरते ही बेहोश हो गया. सुबह लोगों ने उसका शव देखा तो पुलिस को सूचना दी.