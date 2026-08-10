बहरोड: मंदिर दर्शन से लौटते समय दोस्तों ने ही धक्का देकर की उपसरपंच पति की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
तीनों आरोपियों की रास्ते में युवक से कहासुनी हो गई. इसके बाद तीनों ने उसे कार से नीचे धकेल दिया.
Published : August 10, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 8:17 PM IST
बहरोड़: कोतवाली थाना पुलिस ने उपसरपंच पति की हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मंदिर के दर्शन कर वापस लौटते समय चारों दोस्तों में हुई मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था.
बहरोड़ के पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि रविवार सुबह फोन के जरिए सूचना मिली कि दहमी से दिवाली जाने वाले सड़क मार्ग पर एक डेड बॉडी पड़ी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि मृतक उपदेश यादव अपने दोस्तों के साथ भरतरी कुशालगढ़ में मंदिर के दर्शन करने गए थे. वापस आते समय उन्होंने बहरोड़ के एक होटल में खाना खाया और घर के लिए निकल गए, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद चारों लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. जैसे ही दहमी गांव क्रॉस किया, उसी दौरान गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मृतक उपदेश को धक्का मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और मौके से फरार हो गए. उपदेश नीचे गिरते ही बेहोश हो गया. सुबह लोगों ने उसका शव देखा तो पुलिस को सूचना दी.
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तीन आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की तो पता चला कि मृतक उपदेश पुत्र अमर सिंह यादव भीटेड़ा का निवासी था. वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की. सोमवार को पुलिस ने आरोपी संतलाल यादव पुत्र मंगलाराम यादव, टीनू यादव पुत्र रोहताश और सत्यवीर यादव पुत्र रामसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया. तीनों ही आरोपी मृतक के गांव भीटेड़ा के थे. पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि वारदात से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकें.