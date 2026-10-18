डॉ. जसवंत यादव का इलाज जारी, सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल, परिजनों से की मुलाकात
कैंसर से जूझ रहे भाजपा विधायक डॉ. जसवंत यादव का जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी है.
Published : October 18, 2026 at 10:09 PM IST
जयपुर. बीजेपी विधायक जसवंत यादव की तबीयत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है और चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में उनका उपचार जारी है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे विधायक जसवंत यादव इस समय वेंटिलेटर पर हैं.
इसी बीच, विधायक की तबीयत की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने जसवंत यादव की कुशलक्षेम जानी और उनके परिजनों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से विधायक के स्वास्थ्य और चल रहे उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. बीते कई दिनों से जसवंत यादव का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया.
निधन की अफवाह का खंडन: दूसरी ओर, विधायक की गंभीर स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी अफवाहें भी तैरने लगीं. इन अफवाहों पर तुरंत विराम लगाते हुए उनके पुत्र मोहित यादव ने एक बयान जारी किया. मोहित यादव ने कहा कि उनके पिता का अस्पताल में इलाज जारी है और वह चिकित्सकों की देखरेख में हैं. उन्होंने आम जनता और समर्थकों से सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तरह की भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान न देने की पुरजोर अपील की है.
डॉ. जसवंत सिंह यादव अलवर संभाग के सबसे प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं. वह अपने लंबे राजनीतिक करियर में एक बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में चौथी बार विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनके गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की खबर के बाद से ही उनके निर्वाचन क्षेत्र बहरोड़ और पूरे अलवर जिले में समर्थकों द्वारा उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी जा रही हैं.
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