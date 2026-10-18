ETV Bharat / state

डॉ. जसवंत यादव का इलाज जारी, सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल, परिजनों से की मुलाकात

सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर. बीजेपी विधायक जसवंत यादव की तबीयत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है और चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में उनका उपचार जारी है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे विधायक जसवंत यादव इस समय वेंटिलेटर पर हैं.

इसी बीच, विधायक की तबीयत की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने जसवंत यादव की कुशलक्षेम जानी और उनके परिजनों से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से विधायक के स्वास्थ्य और चल रहे उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. बीते कई दिनों से जसवंत यादव का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया.