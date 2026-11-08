बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का निधन, जयपुर में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस
डॉ. जसवंत यादव लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका उपचार चल रहा था.
Published : November 8, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 12:06 PM IST
अलवर : बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ जसवंत यादव का निधन हो गया. उन्होंने जयपुर के एक अस्पताल में रात 8 बजकर 15 मिनट पर अंतिम सांस ली. चार बार विधायक और एक बार अलवर से सांसद रहे डॉ. यादव लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनके निधन की सूचना उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की. खबर सामने आते ही बहरोड़ सहित पूरे अलवर जिले में शोक की लहर दौड़ गई.
लंबे समय से कैंसर से चल रही थी लड़ाई : जानकारी के अनुसार डॉ. जसवंत यादव लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका उपचार चल रहा था. बीमारी के चलते उनकी तबीयत लगातार चर्चा में रही. आखिरकार दिवाली के दिन जयपुर के अस्पताल में रात 8:15 बजे उनका निधन हो गया. उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पिता के निधन की जानकारी साझा की. राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी.
ॐ शांति 🙏 अत्यंत दुःख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरे आदरणीय पिता डॉ. जसवंत यादव जी, वर्तमान विधायक बहरोड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और पूर्व सांसद अलवर, अब हमारे बीच नहीं रहे। आज प्रातः 8:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉ. जसवंत यादव जी एक महान व्यक्तित्व थे। उनका स्नेह, सहज स्वभाव और समाज के प्रति समर्पण सदैव सभी की स्मृतियों में जीवित रहेगा। जिस किसी ने भी उन्हें करीब से जाना है उसे पता है कि उसने क्या खोया है। दर्शनार्थियों हेतु सूचना अंतिम दर्शन (आज) 📅 8 नवंबर 2026 🕒 दोपहर 4:00 बजे 📍 जसवंत नगर आवास, अलवर --------------------------------- दाह संस्कार (कल) 📅 9 नवंबर 2026 🕒 दोपहर 3:00 बजे 📍 ग्राम सिलपटा, पैतृक गांव अंतिम यात्रा 9 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे हमारे अलवर स्थित आवास से ग्राम सिलपटा के लिए प्रस्थान करेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति! @BJP4Rajasthan @BJP4India @AmitShah @narendramodi @BhajanlalBjp @byadavbjp— Dr. Mohit Jaswantt Yadav (@mpalwar) November 8, 2026
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डॉ. जसवंत यादव के निधन से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की राजनीति में अपना एक वरिष्ठ नेता खो दिया. उनके निधन की जानकारी मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शोक जताया. बहरोड़ क्षेत्र में उनके समर्थकों और परिचितों के बीच भी शोक का माहौल बन गया. दिवाली जैसे त्योहार के दिन उनके निधन की खबर ने क्षेत्रवासियों को दुखी कर दिया.
बहरोड से विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सांसद, वरिष्ठ नेता डॉ. जसवंत यादव जी के देहावसान के समाचार दु:खद है। उनका जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति !! https://t.co/YfzJAD1V2W— Vasudev Devnani (@VasudevDevnani) November 8, 2026
चार बार विधायक और एक बार सांसद रहे : डॉ. जसवंत यादव का राजनीतिक जीवन कई दशकों तक सक्रिय रहा. उन्होंने बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया और कुल चार बार विधायक निर्वाचित हुए. इसके अलावा वह अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके थे. विधायक और सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली. उनका राजनीतिक सफर विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचा. बहरोड़ और अलवर जिले की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. क्षेत्र के राजनीतिक घटनाक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के चलते उन्हें जिले के प्रमुख भाजपा नेताओं में गिना जाता था.
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पूर्व मंत्री एवं बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे एक अनुभवी नेता थे और उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा। कुछ माह पहले ,चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे डॉ. यादव से मेरी मुलाकात भी हुई थी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 8, 2026
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ' पूर्व मंत्री एवं बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. वे एक अनुभवी नेता थे और उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा. कुछ माह पहले, चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे डॉ. यादव से मेरी मुलाकात भी हुई थी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.'
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बहरोड़ से विधायक, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय डॉ. जसवंत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। हाल ही में अलवर स्थित उनके आवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी थी। आज उनके निधन का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। उनका जाना समूचे अलवर परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति। विनम्र श्रद्धांजलि।🙏 @MLADrJaswant @mpalwar— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 8, 2026
टीकाराम जूली ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'बहरोड़ से विधायक, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय डॉ जसवंत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे थे. हाल ही में अलवर स्थित उनके आवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी थी. आज उनके निधन का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. उनका जाना समूचे अलवर परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है.