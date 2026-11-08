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बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का निधन, जयपुर में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस

बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का निधन ( ETV Bharat File Photo )

अलवर : बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ जसवंत यादव का निधन हो गया. उन्होंने जयपुर के एक अस्पताल में रात 8 बजकर 15 मिनट पर अंतिम सांस ली. चार बार विधायक और एक बार अलवर से सांसद रहे डॉ. यादव लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनके निधन की सूचना उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की. खबर सामने आते ही बहरोड़ सहित पूरे अलवर जिले में शोक की लहर दौड़ गई.

लंबे समय से कैंसर से चल रही थी लड़ाई : जानकारी के अनुसार डॉ. जसवंत यादव लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका उपचार चल रहा था. बीमारी के चलते उनकी तबीयत लगातार चर्चा में रही. आखिरकार दिवाली के दिन जयपुर के अस्पताल में रात 8:15 बजे उनका निधन हो गया. उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पिता के निधन की जानकारी साझा की. राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी.