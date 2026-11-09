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बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव पंचतत्व में विलीन, सीएम ने दी अंतिम विदाई, भूपेंद्र यादव और टीकाराम जुली बोले-उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी

सीएम भजनलाल ने दी श्रद्धांजलि ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली बहरोड: बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम को उनके पैतृक गांव सीलपटा कोटकासिम पहुंचा. जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. डॉ. जसवंत यादव के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचकर डॉ. जसवंत यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.