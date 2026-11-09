बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव पंचतत्व में विलीन, सीएम ने दी अंतिम विदाई, भूपेंद्र यादव और टीकाराम जुली बोले-उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- हमने अपने इलाके के एक बड़े कद्दावर नेतृत्व को खोया है.
Published : November 9, 2026 at 9:07 PM IST
कोटपूतली बहरोड: बहरोड विधायक डॉ. जसवंत यादव सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम को उनके पैतृक गांव सीलपटा कोटकासिम पहुंचा. जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. डॉ. जसवंत यादव के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचकर डॉ. जसवंत यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
हमने एक बड़े कद्दावर नेतृत्व को खोया: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- आज हम सब लोगों के लिए एक दुखद घड़ी है. ना केवल हमने अपने इलाके के एक बड़े कद्दावर नेतृत्व को खोया है. हमने एक ऐसे नेता को भी खोया है, जिन्होंने लोगों के हकों की आवाज को जमीन पर संघर्ष करके उठाने का काम किया था. भारत के लोकतंत्र में तीन स्तर हैं. पंचायत, विधानसभा और संसद. 'डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो पंचायती राज के भी प्रतिनिधि रहे, विधानसभा के भी और संसद के भी प्रतिनिधि रहे. उनके व्यक्तित्व की एक खूबी रही कि वो स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखते थे और सहज रूप से काम करते थे. मेरा लंबे समय से उनसे संपर्क रहा. उनके इस निधन से निश्चित रूप से ना केवल इलाके को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी क्षति हुई है. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे'.
पढ़ें: बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव का निधन, जयपुर में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस
डॉ. जसवंत सिंह का संघर्ष कभी कम नहीं हुआ: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि डॉ. जसवंत सिंह का ऐसे में हमारे बीच से जाना बड़ी दुखद घटना है. वो राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र थे. वो एक नेता तैयार करते थे. उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और आज भी संघर्ष करते-करते ही चले गए. चाहे वो पद पर रहे हों या नहीं. कई बार चुनाव भी हारे. लेकिन उनका संघर्ष कभी कम नहीं हुआ. वो जनता के बीच रहते थे, जनता की आवाज उठाते थे.
मुझे कहते थे कि एक दिन आप बड़े पद पर जाओगे: जुली ने कहा कि 'डॉक्टर साहब और मेरे रिश्ते थे वो अलग ही थे. रिश्ते जो रहते हैं वो आगे भी हमेशा ही रहेंगे. उनमें कभी भी दरार नहीं आएगी. चाहे कुछ भी हो जाए. राजनीति में मुझे लाने वाले डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ही थे. वो हमेशा मुझे कहते थे कि एक दिन आप बड़े पद पर जाओगे. बड़ी राजनीति ऊंचाइयां छुओगे. जबकि मैं हमेशा उन्हीं को जिताने में लगा रहता था. उस दौरान इस तरह का रिश्ता था. आज उनका इस दुनिया से चले जाना. उनकी कमी हमेशा खलेगी. डॉक्टर साहब अलवर, बहरोड, खैरथल के नेता नहीं थे. वो पूरे राजस्थान के नेता थे. परिवार को वो बहुत कुछ देकर गए हैं लेकिन उनकी कमी हमेशा रहेगी'. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की.
पढ़ें: डॉ. जसवंत यादव का इलाज जारी, सीएम भजनलाल पहुंचे अस्पताल, परिजनों से की मुलाकात
पढ़ें: बहरोड़ विधायक के बेटे को धमकी, गाड़ी रोककर 50 लाख की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
पढ़ें: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली में निधन, तिहाड़ जेल में काट रहे थे उम्रकैद की सजा