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Kotputli Road Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर, कई सवारियां हुईं घायल

हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली: दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 पर गुरुवार की शाम को जयपुर से रेवाड़ी जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कंवरपुरा गांव के पास आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. हादसे में बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा यात्री शामिल हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. कोटपूतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ. हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर से रेवाड़ी की ओर जा रही थी. बस कंवरपुरा गांव के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहुंची, तभी सामने चल रहे कंटेनर से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कई यात्री अचानक हुई टक्कर के कारण घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बस में घायल यात्रियों को बाहर निकालकर तत्काल राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घायलों का उपचार शुरू किया. कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, पुलिस के अनुसार हादसे में अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है. पढ़ें : ​गड्ढे में टायर जाते ही डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, मची चीख-पुकार, 5 यात्री घायल