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Kotputli Road Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर, कई सवारियां हुईं घायल

जयपुर से रेवाड़ी जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कंवरपुरा गांव के पास गुरुवार को आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. मची अफरा-तफरी.

Kotputli Road Accident
हरियाणा रोडवेज बस और कंटेनर की टक्कर (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
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कोटपूतली: दिल्ली-जयपुर हाईवे 48 पर गुरुवार की शाम को जयपुर से रेवाड़ी जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कंवरपुरा गांव के पास आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. हादसे में बस में सवार 14 यात्री घायल हो गए. घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा यात्री शामिल हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

कोटपूतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ. हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर से रेवाड़ी की ओर जा रही थी. बस कंवरपुरा गांव के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहुंची, तभी सामने चल रहे कंटेनर से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. कई यात्री अचानक हुई टक्कर के कारण घायल हो गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बस में घायल यात्रियों को बाहर निकालकर तत्काल राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घायलों का उपचार शुरू किया. कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, पुलिस के अनुसार हादसे में अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है.

पढ़ें : गड्ढे में टायर जाते ही डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, मची चीख-पुकार, 5 यात्री घायल

हादसे में घायल यात्रियों में सुल्तान सिंह (72), वीर सिंह (35), मुकेश (30), मुस्कान (19), शकुंतला (65), जगदीश (60), मनीषा (29), ममता (30), अभिषेक (32), सोनू (24), संदीप (20), वर्षा (21), हंसराज (41) और रामकृष्ण (55) शामिल हैं. घायलों में बुजुर्ग यात्रियों की संख्या भी है, जिन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस और कंटेनर की टक्कर के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ गई. बस में सवार यात्रियों के परिजन और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा. दुर्घटना के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई और कुछ समय तक जाम जैसी स्थिति बनी रही. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक तौर पर बस के आगे चल रहे कंटेनर से टकराने की बात सामने आई है. हालांकि, बस चालक की ओर से समय पर ब्रेक लगाया गया था या नहीं तथा टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की स्थिति का जायजा लिया और घटनास्थल से आवश्यक जानकारी जुटाई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल रहा. वहीं, राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.

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