ETV Bharat / state

Neemrana Child Kidnapping Case : 8 टीमों ने 350 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 40 घंटे में बच्चा सुरक्षित बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Souece : Neemrana Police )

बहरोड़: जिले के नीमराणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिन पहले कस्बे से अपहरण किए गए मासूम बच्चे को महज 40 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया. बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि दो दिन पहले नीमराणा कस्बे से एक बच्चे के अपहरण होने का मामला दर्ज किया गया. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची, डीएसपी कृष्ण यादव के नेतृत्व में पुलिस की 8 टीमें गठित की गई थीं. इन टीमों ने दिन-रात मेहनत करते हुए करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और विभिन्न सुरागों के आधार पर उत्तर प्रदेश तक पहुंच कर बच्चे को सुरक्षित बरामद करने में सफलता हासिल की.

घर के बाहर खेल रहा था मासूम, बाइक सवार युवक ने किया अपहरण : दो दिन पहले नीमराणा कस्बे में एक मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान बाइक सवार एक शख्स ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी.