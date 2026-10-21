Neemrana Child Kidnapping Case : 8 टीमों ने 350 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 40 घंटे में बच्चा सुरक्षित बरामद
दो दिन पहले कस्बे से आरोपी ने किया था बच्चे का अपहरण. डीएसपी कृष्ण यादव के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने खंगाले 350 सीसीटीवी कैमरे...
Published : October 21, 2026 at 5:22 PM IST
बहरोड़: जिले के नीमराणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिन पहले कस्बे से अपहरण किए गए मासूम बच्चे को महज 40 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया. बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि दो दिन पहले नीमराणा कस्बे से एक बच्चे के अपहरण होने का मामला दर्ज किया गया. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश खींची, डीएसपी कृष्ण यादव के नेतृत्व में पुलिस की 8 टीमें गठित की गई थीं. इन टीमों ने दिन-रात मेहनत करते हुए करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और विभिन्न सुरागों के आधार पर उत्तर प्रदेश तक पहुंच कर बच्चे को सुरक्षित बरामद करने में सफलता हासिल की.
घर के बाहर खेल रहा था मासूम, बाइक सवार युवक ने किया अपहरण : दो दिन पहले नीमराणा कस्बे में एक मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान बाइक सवार एक शख्स ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया. परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी.
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मासूम के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. बच्चे की सुरक्षित बरामदगी को प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की, ताकि आरोपी की गतिविधियों और उसके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.
8 टीमों ने 350 सीसीटीवी कैमरे खंगाले : नीमराणा डीएसपी कृष्ण यादव के नेतृत्व में गठित 8 पुलिस टीमों ने मामले को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किए. पुलिस ने करीब 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की. संदिग्ध गतिविधियों और उपलब्ध सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस टीमों ने अपहरणकर्ता की तलाश तेज कर दी.
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लगातार जांच और समन्वित कार्रवाई के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले. इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंची और वहां से अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. महज 40 घंटे के भीतर बच्चे की बरामदगी को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. मध्य प्रदेश निवासी बच्चे के पिता पानी पताशा का काम करते हैं. वे पिछले 10 साल से नीमराणा में रह रहे हैं, जबकि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.
'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' को किया चरितार्थ : नीमराणा पुलिस की इस कार्रवाई ने 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' के ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया है. अपहरण की घटना के बाद जिस तेजी से पुलिस ने टीमें गठित कीं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और दूसरे राज्य तक पहुंच कर बच्चे को बरामद किया. उससे पुलिस की सक्रियता सामने आई है. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.