Behror Crime : ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम
बहरोड़ पुलिस का बड़ा खुलासा. आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देकर बीमा क्लेम उठाने की भी साजिश रची थी.
Published : November 19, 2026 at 4:27 PM IST
बहरोड़: जिले के सदर थाना क्षेत्र के बर्डोद में करीब एक सप्ताह पूर्व हुई ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बहरोड़ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं, आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देकर बीमा क्लेम उठाने की भी साजिश रची थी.
बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश उर्फ राजू मिस्त्री निवासी पदमाड़ा खुर्द, थाना मुंडावर, जिला खैरथल-तिजारा और शमशेर उर्फ शिवा निवासी फतेहगंज पूर्वी मोहल्ला, बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका भी सामने आई है.
हरियाणा में बुलाकर की थी मारपीट : प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से युवक को हरियाणा में बुलाया था. वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपियों ने उसे अधमरा समझकर घटनास्थल पर ही छोड़ दिया. इसके बाद युवक की मौत हो गई. आरोपियों ने वारदात को इस तरह अंजाम देने की कोशिश की, जिससे मामला सामान्य सड़क दुर्घटना नजर आए और किसी को हत्या का शक नहीं हो.
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अवैध संबंधों के चलते रची हत्या की साजिश : एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि हत्या के पीछे मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंधों का मामला सामने आया है. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. दोनों ने आपसी साजिश के तहत युवक को हरियाणा बुलाया और उसके साथ मारपीट कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया.
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की योजना बनाई थी. इसके पीछे मकसद बीमा क्लेम की राशि हासिल करना था. आरोपियों को उम्मीद थी कि युवक की मौत दुर्घटना में हुई मानकर बीमा राशि का क्लेम लिया जा सकेगा और हत्या का राज सामने नहीं आएगा. हालांकि, पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर इस कथित साजिश का खुलासा हो गया.
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एक सप्ताह बाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी : बर्डोद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस के सामने मामले की सच्चाई सामने लाने की चुनौती थी. पुलिस ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की और आखिरकार इसे ब्लाइंड मर्डर मानते हुए वारदात का खुलासा किया. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश, वारदात में अन्य लोगों की भूमिका और बीमा क्लेम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.