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Behror Crime : ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

बहरोड़ ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते सपी सतवीर सिंह ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: जिले के सदर थाना क्षेत्र के बर्डोद में करीब एक सप्ताह पूर्व हुई ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए बहरोड़ पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं, आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देकर बीमा क्लेम उठाने की भी साजिश रची थी.