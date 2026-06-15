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बानसूर के अंकित यादव सेना में बने लेफ्टिनेंट, पूर्व सैनिक पिता ने कहा- बेटे पर गर्व है

अंकित यादव के पिता सुभाष चंद यादव पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत हैं.

माता-पिता के साथ अंकित यादव
माता-पिता के साथ अंकित यादव (Family)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 10:12 AM IST

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कोटपुतली- बहरोड़ : बानसूर क्षेत्र के छोटे से गांव संबलपुरा के अंकित यादव ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. देहरादून में 15 माह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आयोजित पासिंग आउट परेड में उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया. इस गौरवपूर्ण अवसर पर अंकित यादव के माता-पिता और छोटे भाई भी देहरादून में आयोजित समारोह में मौजूद रहे. पासिंग आउट परेड के दौरान माता-पिता ने अपने बेटे के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें अधिकारी बनने की शुभकामनाएं दीं.

गांव में खुशी का माहौल : अंकित यादव के लेफ्टिनेंट बनने की खबर मिलते ही संबलपुरा गांव सहित पूरे बानसूर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों, रिश्तेदारों और मित्रों ने परिवार को बधाई दी और अंकित के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. गांव में दिनभर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा. अंकित यादव के पिता सुभाष चंद यादव पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत हैं.

छोटे भाई मोहित यादव के साथ अंकित
छोटे भाई मोहित यादव के साथ अंकित (Family)

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उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं सेना में रहकर देश की सेवा की है और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार दिए. अंकित के छोटे भाई मोहित यादव बिलासपुर एम्स में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं. सुभाष चंद यादव ने कहा कि उन्हें अपने दोनों बेटों पर गर्व है. बड़े बेटे अंकित ने भारतीय सेना में अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन किया है, वहीं छोटा बेटा चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहा है.

बचपन से था देश सेवा का सपना : परिजनों के अनुसार अंकित यादव बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं और उनका सपना देश सेवा करना था. कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. अब वह भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देश की सेवा के लिए तैयार हैं. ग्रामीणों ने अंकित यादव की सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से गांव के अन्य युवाओं को भी अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिलेगी.

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ANKIT YADAV APPOINTED LIEUTENANT
LIEUTENANT IN INDIAN ARMY
अंकित यादव सेना में बने लेफ्टिनेंट
IMA पासिंग आउट परेड
BEHROR BANSUR BASED ANKIT YADAV

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