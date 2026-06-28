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OTT से मिले नए मौके लेकिन पीछे छूट गए कई कलाकार, के.के. गोस्वामी ने बयां किया बदलती इंडस्ट्री का सच

नई दिल्ली: छोटे कद और दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता के.के. गोस्वामी ने OTT प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव और मनोरंजन जगत में आए बदलावों पर खुलकर अपनी राय रखी है. ETV Bharat से विशेष बातचीत में के.के. गोस्वामी ने दर्शकों की बदलती देखने की आदतों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि OTT ने इंडस्ट्री को नए अवसर तो दिए हैं, लेकिन इसके कारण कई अनुभवी कलाकारों के लिए काम की स्थिरता भी कम हुई है.

के.के. गोस्वामी ने कहा कि आज मनोरंजन की दुनिया में OTT का दौर है और इसने कई नए कलाकारों को पहचान दिलाई है. हालांकि, इस बदलाव का दूसरा पहलू भी है. उन्होंने कहा, 'अभी तक तो OTT कारगर है. इसकी वजह से कई नए कलाकारों को मौका मिला है, लेकिन कई कलाकार अंधेरे में भी चले गए हैं. OTT ने कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, वहीं कुछ कलाकारों का नुकसान भी हुआ है. हमारे जैसे कई कलाकार भी इससे प्रभावित हुए हैं.' उन्होंने टेलीविजन के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले एक बार कोई धारावाहिक शुरू होता था तो वह कई वर्षों तक चलता था. इससे कलाकारों को लगातार काम मिलता था और उनके करियर में स्थिरता बनी रहती थी.