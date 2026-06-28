OTT से मिले नए मौके लेकिन पीछे छूट गए कई कलाकार, के.के. गोस्वामी ने बयां किया बदलती इंडस्ट्री का सच
ETV Bharat से विशेष बातचीत में के.के. गोस्वामी ने दर्शकों की बदलती देखने की आदतों पर भी चिंता जताई.
Published : June 28, 2026 at 12:57 PM IST
नई दिल्ली: छोटे कद और दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता के.के. गोस्वामी ने OTT प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव और मनोरंजन जगत में आए बदलावों पर खुलकर अपनी राय रखी है. ETV Bharat से विशेष बातचीत में के.के. गोस्वामी ने दर्शकों की बदलती देखने की आदतों पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि OTT ने इंडस्ट्री को नए अवसर तो दिए हैं, लेकिन इसके कारण कई अनुभवी कलाकारों के लिए काम की स्थिरता भी कम हुई है.
के.के. गोस्वामी ने कहा कि आज मनोरंजन की दुनिया में OTT का दौर है और इसने कई नए कलाकारों को पहचान दिलाई है. हालांकि, इस बदलाव का दूसरा पहलू भी है. उन्होंने कहा, 'अभी तक तो OTT कारगर है. इसकी वजह से कई नए कलाकारों को मौका मिला है, लेकिन कई कलाकार अंधेरे में भी चले गए हैं. OTT ने कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, वहीं कुछ कलाकारों का नुकसान भी हुआ है. हमारे जैसे कई कलाकार भी इससे प्रभावित हुए हैं.' उन्होंने टेलीविजन के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले एक बार कोई धारावाहिक शुरू होता था तो वह कई वर्षों तक चलता था. इससे कलाकारों को लगातार काम मिलता था और उनके करियर में स्थिरता बनी रहती थी.
गोस्वामी ने कहा,
'पहले एक सीरियल दो, तीन, पांच या छह साल तक चलता था. मेरा एक कॉमेडी शो छह साल चला और 'चाचा चौधरी' भी करीब छह-सात साल तक प्रसारित हुआ. अब OTT के दौर में इतने लंबे समय तक चलने वाले शो की कल्पना करना भी मुश्किल है.आज वेब सीरीज कुछ दिनों या महीनों तक चर्चा में रहती हैं और फिर नई कहानियां उनकी जगह ले लेती हैं. ऐसे में कलाकारों को लंबे समय तक लगातार काम मिलने की संभावना पहले की तुलना में कम हो गई है. पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी धारावाहिक देखता था, इसलिए कलाकार और लेखक संवादों व प्रस्तुति में मर्यादा का विशेष ध्यान रखते थे.
उन्होंने कहा, 'पहले मां, बाबूजी, भाई-बहन और पूरा परिवार एक साथ बैठकर सीरियल देखता था. इसलिए हम हर संवाद सोच-समझकर बोलते थे, ताकि किसी भी दर्शक को असहज महसूस न हो. आज कंटेंट देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है.' गोस्वामी के अनुसार, OTT ने मनोरंजन उद्योग को नई दिशा और प्रतिभाशाली कलाकारों को बड़ा मंच दिया है. लेकिन लंबे समय तक चलने वाले टीवी धारावाहिकों की परंपरा खत्म होने से कई कलाकारों के लिए रोजगार की स्थिरता प्रभावित हुई है. साथ ही, परिवार के साथ बैठकर सामूहिक रूप से मनोरंजन देखने की संस्कृति भी पहले जैसी नहीं रही.
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