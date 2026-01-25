अनुशासनहीनता के दायरे में कांग्रेस के 5 विधायकों का व्यवहार, क्या पार्टी करेगी कार्रवाई?
दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद रांची पहुंचे विधायकों ने मीडिया से बात की मंत्रियों पर आरोप लगाया. इस बात से पार्टी नाराज है.
Published : January 25, 2026 at 1:36 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस के सोलह विधायकों में से पांच विधायक अपने उपनेता के साथ एक अलग ग्रुप बनाकर पार्टी इकाई और सरकार में शामिल चारों मंत्रियों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं. पार्टी के ये पांचों विधायक दिल्ली जाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व से झारखंड सरकार या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की शिकायत करने तक की बात है.
विधायकों की मीडियाबाजी ठीक नहीं- सतीश पॉल मुंजनी
झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कांग्रेस के पांचों विधायक का दिल्ली जाकर आलाकमान या उच्चस्थ नेतृत्व से बात करने में, उनसे अपने कोटे की मंत्रियों की कार्यशैली की शिकायत करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को लेकर मीडिया से बात की है वह गलत है. सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कई बार बैठक के दौरान और उसके बाद भी प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह हिदायत और निर्देश सभी को दिया है कि कोई भी बात अगर कहनी हो तो पार्टी प्लेटफार्म पर कहें, मीडिया से बातें करना ठीक नहीं है.
मीडिया से विधायकों की बात अनुशासन हीनता- अभिलाष साहू
झारखंड कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य अभिलाष साहू भी मानते हैं कि पांचों विधायकों का रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अपने ही मंत्रियों के खिलाफ मीडिया से कही बात अनुशासनहीनता है. लेकिन कार्रवाई की बात बात पर अनुशासन समिति के सदस्य अभिलाष साहू ने कहा कि निश्चित रूप से अनुशासन समिति के अध्यक्ष की इस पर नजर है. पांचों विधायक को बुलाकर अनुशासन समिति उनसे बात करेगी, फिर भी वह नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी होगी.
अनुशासनहीन विधायकों पर इतनी मेहरबानी क्यों?
झारखंड कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी भी मानते हैं कि अभी का समय पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. पार्टी को जहां निकाय चुनाव के लिए मजबूती से तैयार रहना है, वही एसआईआर से पहले हर बूथ पर अपना मजबूत बीएलए बना लेना है. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा की चाल हमारे समर्थक वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की है.
