तानों पर भारी पड़ा प्यार: समाज के विरोध को मात दे शिक्षक के बेटे ने किन्नर संग रचायी शादी
बेगूसराय में इन दिनों अनोखी शादी का चर्चा है. युवक ने किन्नर से शादी कर समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है.
Published : June 26, 2026 at 1:07 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अनोखी शादी का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गया है. भगवानपुर स्थित संजात गांव में सिर्फ गाजे-बाजे के साथ बारात नहीं निकली, बल्कि जयमाला और वैदिक मंत्रों के बीच सात फेरे लिए गए. इस शादी की चर्चा इसलिए, क्यों एक युवक ने किन्नर का हाथ थाम समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया. सरकारी शिक्षक के बेटे विकास ठाकुर और किन्नर युवती सुशीला कुमारी ने धूमधाम से शादी की.
सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुआ था प्यार: विकास ठाकुर के अनुसार दोनों के रिश्ते की शुरुआत साल 4 साल पहले हुई थी. नृत्य मंडली में काम करने वाले विकास ठाकुर 2022 में मंझौल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गया था. इसी दौरान घनश्याम सहनी की पुत्री सुशीला से मुलाकात हुई. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे मुलाकातों में बदली और दोनों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला ले लिया, लेकिन इनके लिए यह फैसला आसान नहीं था.
परिवार ने विरोध किया तो कोर्ट में शादी की: दोनों का प्यार परवान चढ़ा. लेकिन, जब इस रिश्ते की जानकारी दोनों के परिजनों को हुई, समस्या खड़ी हो गयी. सुशीला के किन्नर होने की वजह से समाज और दोनों परिवारों ने इसका कड़ा विरोध किया. इस सामाजिक दबाव के बावजूद दोनों अपने फैसले पर डटे रहे. साल 2023 में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली. हालांकि इसके बावजूद समाज के ताने सहना पड़े.
व्यवहार से जीता परिवार का दिल: कोर्ट मैरिज के बाद भी दोनों को सामाजिक स्तर पर काफी प्रताड़ित होना पड़ा. लेकिन, विकास और सुशीला ने हिम्मत नहीं हारी. दोनों ने समय के साथ अपने बेहतरीन व्यवहार, आपसी समझ और रिश्ते की मजबूती से अपने-अपने परिवारों का भरोसा जीता. आखिरकार दोनों के परिवार इस ऐतिहासिक रिश्ते को मान लिया और दोनों को साथ रहने की स्वीकृति दे दी.
गाजे-बाजे के साथ निकली बारात: कोर्ट मैरिज तो कर ली थी. अब मौका था समाज के सामने सुशीला को अपनाने का. परिवारों की सहमति मिलने के बाद अप्रैल 2026 में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ दूल्हे विकास ठाकुर की बारात दुल्हन सुशीला के दरवाजे पहुंची. बैंड-बाजे की धुन पर बाराती जमकर थिरके. दुल्हन पक्ष की तरफ से बारात का भव्य स्वागत किया गया, जिससे उत्सव का माहौल बन गया.
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे: जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दोनों ने विवाह मंडप में कदम रखा. वहां पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी करायी. विकास और सुशीला ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और जीवनभर साथ रहने का संकल्प लिया. इस दौरान किन्नर समाज के लोग लोकगीतों पर झूमते दिखे. अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
"परिवार का सपोर्ट मिलने के बाद अब किसी की बात की परवाह नहीं है. दोनों नए जीवन से संतुष्ट हैं. समाज की बातों से ज्यादा अपने रिश्ते पर भरोसा था. समय के साथ परिवार समझा और रिश्ते को अपनाने का काम किया." -विकास कुमार
सामाजिक बदलाव की अद्भुत मिसाल: इस विवाह को स्थानीय लोग केवल एक शादी के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल मान रहे हैं. समारोह में मौजूद सभी लोगों ने नवदंपति को आशीर्वाद देकर सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर इंसान को सम्मान से जीने और अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है.
इंसानियत और समानता का बड़ा संदेश: विकास और सुशीला की यह शादी संदेश देती है कि प्रेम, विश्वास और सम्मान किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं होते. बदलते समाज में समान अधिकार और स्वीकार्यता की यह तस्वीर लोगों के बीच नई सोच को जन्म दे रही है. सुशीला का कहना है कि दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले एक इंसान है.
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