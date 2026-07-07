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बिहार में रिफाइनरी में मजदूर की मौत पर मुआवजे को लेकर हिंसक झड़प, पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय स्थित रिफाइनरी में एक मजदूर की मौत के बाद मुआवजे को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक झड़प में बदल गया. प्रदर्शनकारी मजदूरों और पुलिस के बीच टकराव के बाद रिफाइनरी गेट पर जमकर तोड़फोड़ हुई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

मजदूरों का गुस्सा फूटा: बेगूसराय रिफाइनरी के मुख्य गेट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा. देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हिंसक झड़प में बदल गई.

रिफाइनरी में मची भगदड़ (ETV Bharat)

करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान: प्रदर्शनकारियों ने रिफाइनरी गेट पर तोड़फोड़ की, कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे, एलईडी सहित अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है.

मजदूरों ने कंपनी से मांगा मुआवजा: दरअसल बीते 29 जून को शार्प टैंक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत मजदूर श्याम सुंदर पाठक काम के दौरान लोहे की पाइप की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों और साथी मजदूरों ने कंपनी से मुआवजे की मांग शुरू कर दी.

दूसरे दिन भी कोई समाधान नहीं: मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया. इसी मांग को लेकर परिजन और मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे थे. जब लगातार दूसरे दिन भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो उनका आक्रोश फूट पड़ा.