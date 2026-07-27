बेगूसराय के बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां लापता, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
बेगूसराय के रतनपुर बालिका गृह से पांच नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं. एसपी के नेतृत्व में जांच कर रही है-
Published : July 27, 2026 at 6:57 PM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से पांच नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
बालिका गृह से 5 लड़कियां लापता : बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से रविवार सुबह पांच नाबालिग लड़कियों के अचानक गायब हो जाने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जैसे ही इसकी सूचना मिली, पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया.
एसपी ने खुद संभाला मोर्चा : घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी मनीष स्वयं बालिका गृह पहुंचे और वार्डन समेत वहां तैनात कर्मचारियों से गहन पूछताछ की. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लड़कियां किन परिस्थितियों में बालिका गृह से बाहर निकलीं और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है.
पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान : लापता बालिकाओं की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है. आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं, बालिका गृह और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है. सर्विलांस टीम भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.
हर संभावित ठिकानों पर सर्चिंग जारी : जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय बनाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पांचों नाबालिगों की सुरक्षित बरामदगी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.
पुलिस और सर्विलांस टीम कर रही जांच : फिलहाल पांचों नाबालिगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस हर संभावित एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा. इस घटना ने बालिका गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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