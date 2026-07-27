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बेगूसराय के बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां लापता, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से पांच नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

बालिका गृह से 5 लड़कियां लापता : बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित बालिका गृह से रविवार सुबह पांच नाबालिग लड़कियों के अचानक गायब हो जाने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जैसे ही इसकी सूचना मिली, पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया.

एसपी ने खुद संभाला मोर्चा : घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी मनीष स्वयं बालिका गृह पहुंचे और वार्डन समेत वहां तैनात कर्मचारियों से गहन पूछताछ की. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लड़कियां किन परिस्थितियों में बालिका गृह से बाहर निकलीं और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है.

पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान : लापता बालिकाओं की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है. आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं, बालिका गृह और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है. सर्विलांस टीम भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.